Con chicana, Racing presentó de manera oficial de Marcos Rojo: "Se Copa"

La cuenta oficial de la Academia confirmó la llegada del defensor que se suma para la segunda mitad de este 2025 luego de su caótica salida de Boca: todos los detalles.
Racing presentó oficialmente a Marcos Rojo como refuerzo para la segunda mitad de 2025. El defensor, de reciente y agitada salida de Boca, estampó la firma por un año, se entrenó por primera vez bajo las órdenes de Gustavo Costas y fue incluido en la lista de buena fe para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores frente a Peñarol de Uruguay.
"Marcos ya es jugador del Primer grande. El defensor firmó contrato por 1 año y ya está disponible para el próximo partido de Copa Libertadores", escribió la cuenta oficial de la Academia en X (Antes Twitter). El posteo rápidamente se llenó de mensajes por parte de los hinchas teniendo en cuenta que se trata de uno de los movimientos más inesperado del fútbol argentino que se terminó dando por su caótica slaida del Xeneize.
Marcos Rojo no estará habilitado para jugar el Torneo Clausura 2025: el motivo que se lo impide
Sin embargo, Rojo no podrá participar del Torneo Clausura. Según el artículo 19.2.4 del reglamento de AFA, un futbolista inscripto como “libre” debe rescindir su contrato anterior antes del cierre del libro de pases, que en este caso fue el 24 de julio. En Avellaneda admiten que hubo un error dirigencial al pasar por alto esa condición, y aunque el cuerpo técnico confía en encontrar una solución, por ahora su presencia en el certamen local está descartada.
Para la Copa Libertadores y Copa Argentina, en cambio, no hay trabas: Rojo integra la nómina del certamen continental junto a Duván Vergara, Tomás Conechny, Elías Torres y Franco Pardo como las cinco incorporaciones permitidas. Todo indica que el defensor con pasado en la Selección Argentina viajará a Montevideo para el duelo de ida de este martes en el estadio Campeón del Siglo.
