Con chicana, Racing presentó de manera oficial de Marcos Rojo: "Se Copa"

Racing presentó de manera oficial a Marcos Rojo

"Marcos ya es jugador del Primer grande. El defensor firmó contrato por 1 año y ya está disponible para el próximo partido de Copa Libertadores", escribió la cuenta oficial de la Academia en X (Antes Twitter). El posteo rápidamente se llenó de mensajes por parte de los hinchas teniendo en cuenta que se trata de uno de los movimientos más inesperado del fútbol argentino que se terminó dando por su caótica slaida del Xeneize.