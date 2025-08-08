El aporte de Marcos Rojo a Racing: qué esperar del nuevo refuerzo de la Academia

marcos rojo

Actualmente, Racing cuenta con una defensa numerosa y joven: Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Santiago Quirós y Franco Pardo. Su llegada reforzará esta línea, pero para que esto sea viable, el club necesita liberar un cupo en el plantel, por lo que se espera la salida o cesión de algún jugador, como sería el caso de Emiliano Saliadarre, cuyo préstamo a Uruguay está próximo a concretarse.

La experiencia, liderazgo y potencia aérea que trae Rojo son puntos altos para un equipo que disputa el Torneo Clausura, la Copa Libertadores y la Copa Argentina. Si logra afianzarse física y mentalmente, puede ser un pilar fundamental en la defensa de la Academia para afrontar esta exigente temporada y ayudar a concretar el sueño continental que persigue el club.