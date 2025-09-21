Los audios de Franco Colapinto en Bakú: quejas por el choque de Albon y mensaje a los mecánicos

Daños en el auto y pérdida de ritmo que sentenciaron la carrera de Franco Colapinto

El ingeniero le advirtió a Colapinto: “Veo un par de puntos perdidos en el lado izquierdo del ala delantera”. El argentino respondió resignado: “¿Podemos reportar esto, por favor?”. La falta de carga aerodinámica y el desgaste de los neumáticos condicionaron el resto de su carrera.

Ya en el tramo final, Alpine autorizó a Colapinto a pelear la posición con su compañero Pierre Gasly, que venía con gomas más frescas: “Tenemos libertad para correr. Por favor, mantenlo limpio”, le dijeron desde el box. Finalmente, el francés superó al argentino en la recta principal en la vuelta 50 y terminó 18°, mientras Colapinto fue 19°.

El cierre de la carrera

Al completar las 51 vueltas, Barlow lo felicitó pese al mal resultado: “No hiciste nada mal, lo de Albon nos costó mucho tiempo. Creo que manejaste muy bien”. Colapinto respondió: “Sí, empujé todo lo que pude. Perdí mucha carga aerodinámica. Pero hoy demostré que di lo mejor de mí”.

Próxima parada: Singapur

En conferencia de prensa, el piloto de 22 años se mostró crítico con el rendimiento del Alpine, pero optimista de cara al Gran Premio de Singapur (3 al 5 de octubre), otro circuito callejero donde supo destacarse en 2024 con Williams.