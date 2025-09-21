Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

Franco Colapinto volverá a subirse a su Alpine en la 18° fecha del Mundial de Fórmula 1 2025, que tendrá lugar en el icónico circuito callejero de Marina Bay, en Singapur. Será una nueva oportunidad para el argentino de seguir sumando experiencia en la máxima categoría, tras un fin de semana complicado en Bakú.