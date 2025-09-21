Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1
El piloto argentino disputará su decimotercera carrera con Alpine en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Singapur, que se corre del 3 al 5 de octubre en Marina Bay.
Franco Colapinto volverá a subirse a su Alpine en la 18° fecha del Mundial de Fórmula 1 2025, que tendrá lugar en el icónico circuito callejero de Marina Bay, en Singapur. Será una nueva oportunidad para el argentino de seguir sumando experiencia en la máxima categoría, tras un fin de semana complicado en Bakú.
En su última presentación, Colapinto partió 16° y llegó a ubicarse 13° con un gran ritmo en las primeras vueltas. Sin embargo, un toque con Alex Albon lo relegó hasta el puesto 19°, detrás de su compañero Pierre Gasly. El ganador de esa carrera fue Max Verstappen, escoltado por George Russell y Carlos Sainz.
Fechas y detalles del próximo desafío de Franco Colapinto en la Fórmula 1
-
Gran Premio: Singapur
Circuito: Marina Bay Street Circuit
Fecha: del 3 al 5 de octubre de 2025
Carrera: domingo 5 de octubre
Con un trazado exigente, de curvas cerradas y condiciones extremas de calor y humedad, Marina Bay pondrá a prueba tanto a los pilotos como a las máquinas. Colapinto buscará mejorar su rendimiento y acercarse a la zona de puntos, su gran objetivo en lo que resta de la temporada.
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1: horarios y cronograma del calendario del 2025
El calendario completo de Colapinto en la temporada 2025 de la F1, luego del GP deAzerbaiyán:
- Gran Premio de Singapur | Singapur: 3 al 5 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos | Austin: 17 al 19 de octubre
- Gran Premio de México | Ciudad de México: 24 al 26 de octubre
- Gran Premio de Brasil | San Pablo: 7 al 9 de noviembre
- Gran Premio de Estados Unidos | Las Vegas: 20 al 22 de noviembre
- Gran Premio de Qatar | Lusail: 28 al 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi | Yas Marina: 5 al 7 de diciembre
