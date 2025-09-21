Franco Colapinto tras el toque de Alex Albon en Bakú: "Me complicó la vida"
El argentino analizó su carrera en el Gran Premio de Azerbaiyán y apuntó al toque de su excompañero que lo dejó sin ritmo y lo relegó al 19° puesto con Alpine.
El Gran Premio de Azerbaiyán dejó sensaciones encontradas para Franco Colapinto, que había comenzado con una gran largada y llegaba a ilusionarse con la zona de puntos. Sin embargo, el toque de Alex Albon en la vuelta 18 arruinó sus chances y lo relegó al 19° lugar.
El argentino, que viene teniendo momentos de mucha mala suerte sumando a un auto que no ayuda mucho, fue contundente al analizar la situación que lo excedió por completo: "Ahí perdí todo. Salí de boxes ya con flat spots con la goma toda bloqueada. Después del toque fue una carrera complicada y sin ritmo, hice lo mejor que pude".
Colapinto destacó que su inicio había sido positivo e ilusionaba a la escudería con sumar puntos por primera vez en la temporada: "Tuve una buena largada, pasé a varios autos. Después no tenemos ritmo en el auto. Hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte y por ahora no nos salen las cosas". Más allá de la frustración, el piloto remarcó la importancia de seguir trabajando: "Hay que mejorar y trabajar mucho para la próxima".
Franco Colapinto tras el toque de Alex Albon en Bakú: "Me complicó la vida"
Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la F1: horarios y cronograma del calendario del 2025
El calendario completo de Colapinto en la temporada 2025 de la F1, luego del GP deAzerbaiyán:
- Gran Premio de Singapur | Singapur: 3 al 5 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos | Austin: 17 al 19 de octubre
- Gran Premio de México | Ciudad de México: 24 al 26 de octubre
- Gran Premio de Brasil | San Pablo: 7 al 9 de noviembre
- Gran Premio de Estados Unidos | Las Vegas: 20 al 22 de noviembre
- Gran Premio de Qatar | Lusail: 28 al 30 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dhabi | Yas Marina: 5 al 7 de diciembre
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario