Franco Colapinto tras el toque de Alex Albon en Bakú: "Me complicó la vida"

Colapinto destacó que su inicio había sido positivo e ilusionaba a la escudería con sumar puntos por primera vez en la temporada: "Tuve una buena largada, pasé a varios autos. Después no tenemos ritmo en el auto. Hay que tomar muchos riesgos para ir fuerte y por ahora no nos salen las cosas". Más allá de la frustración, el piloto remarcó la importancia de seguir trabajando: "Hay que mejorar y trabajar mucho para la próxima".