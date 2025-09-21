La familia de Thiago Medina habló de su vínculo con Daniela Celis y sorprendió

Fue Daniela Celis la que confirmó que la intervención había resultado exitosa y que lo más importante ahora era continuar rezando y acompañando su recuperación.

A raíz de esto, la ex Cuestión de Peso hizo un conmovedor posteo. "Hoy nuestra familia atraviesa uno de los momentos más difíciles. Mi hermano, nuestra alegría y luz, está luchando por su vida después de un accidente", publicó en su cuenta personal de Instagram.

"Sabemos que no estamos solos: sentimos el cariño, las oraciones y la energía de cada uno de ustedes que nos siguen y nos apoyan. Gracias por ser parte de esta familia, por acompañarnos en la fé y en la esperanza. Con la fuerza de todos, creemos que muy pronto lo vamos a volver a ver sonriendo y brillando como siempre".

"Estoy sacando fuerza de donde no la tengo, por mi hermano y por mí. Me duele el alma. Tengo que salir, he salido de un montón de cosas. Me contiene mi familia, mi sobrina. Saco fuerza para transmitirle a Dani también. Quiero que termine esta pesadilla, quiero despertarme y no puedo", concluyó.