La familia de Thiago Medina habló de su vínculo con Daniela Celis y sorprendió
Mientras el ex GH sigue internado tras un grave accidente, la familia sufrió rumores de crisis con Daniela. ¿Cómo se encuentran hasta ahora?
Una semana después del grave accidente de moto que sufrió, Thiago Medina fue sometido a una segunda operación este viernes. Durante las cuatro horas que duró la intervención, su familia, amigos y su expareja, Daniela Celis, lo acompañaron en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. La cirugía fue para reconstruirle la parrilla costal, uno de los miembros de su cuerpo que se había destruido con el accidente.
Al terminar la operación, el padre de Thiago, Julio, y Daniela se mostraron juntos, disipando cualquier rumor de conflictos familiares como los que surgieron en los últimos días. En una entrevista con el programa DDM, Daniela agradeció al personal médico, mientras que Julio, aunque preocupado, se mostró optimista. “Hay que esperar que evolucione bien, el pulmón lo tiene lastimado, está sensible”, confió, y agregó que esperan recibir más información en los próximos días. Además pidieron que se continúen con las cadenas de oración.
Un gran elogio del padre de Thiago a Daniela Celis
Julio también se tomó un momento para agradecer el apoyo de los amigos de Thiago. “Estamos todos juntos desde el primer momento. Agradecerles a los ‘hermanitos’ que están siempre acá. Se portaron re bien, están siempre presentes”, deslizó.
Respecto a la relación de la familia con Daniela Celis, Julio se deshizo en elogios. Visiblemente emocionado, aseguró que Daniela es una persona "muy fuerte" y que se ha hecho cargo de la situación a pesar de estar separada de Thiago. “Ella es una fenómena, es muy fuerte, es una tora. No es La Tora, como la otra, una leona”, afirmó, despejando cualquier duda sobre un supuesto conflicto familiar.
El descargo de Camilota, la hermana de Thiago después de su operación
La salud de Thiago Medina parece evolucionar día tras día. De hecho, en las últimas horas, el joven fue sometido a una importante cirugía y todo salió bien. A raíz de esto, Camilota, su hermana, usó sus redes sociales para dedicarle un conmovedor mensaje y agradecer el cariño que están recibieron por parte de la gente.
Fue Daniela Celis la que confirmó que la intervención había resultado exitosa y que lo más importante ahora era continuar rezando y acompañando su recuperación.
A raíz de esto, la ex Cuestión de Peso hizo un conmovedor posteo. "Hoy nuestra familia atraviesa uno de los momentos más difíciles. Mi hermano, nuestra alegría y luz, está luchando por su vida después de un accidente", publicó en su cuenta personal de Instagram.
"Sabemos que no estamos solos: sentimos el cariño, las oraciones y la energía de cada uno de ustedes que nos siguen y nos apoyan. Gracias por ser parte de esta familia, por acompañarnos en la fé y en la esperanza. Con la fuerza de todos, creemos que muy pronto lo vamos a volver a ver sonriendo y brillando como siempre".
"Estoy sacando fuerza de donde no la tengo, por mi hermano y por mí. Me duele el alma. Tengo que salir, he salido de un montón de cosas. Me contiene mi familia, mi sobrina. Saco fuerza para transmitirle a Dani también. Quiero que termine esta pesadilla, quiero despertarme y no puedo", concluyó.
