Los mejores memes del sorteo del Mundial 2026, minuto a minuto
El esperado evento organizo por FIFA se sigue minuto a minuto en las redes sociales, donde las reacciones humorísticas no se hacen esperar.
Se lleva a cabo este viernes el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, primero en la historia con 48 equipos participantes, por lo que había expectativas por conocer todos los grupos, principalmente el de la Selección Argentina, y las redes sociales estallan con reacciones de todo tipo y varios memes.
El evento organizado por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) se realiza este viernes 5 de diciembre en el prestigioso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington DC desde las 14 horas de la Argentina.
Los mejores memes del sorteo del Mundial 2026
NOTA EN DESARROLLO
