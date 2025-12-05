Paro de colectivos: qué líneas adhieren a la medida de fuerza de la UTA

El conflicto se origina en un escenario económico adverso, en el que gran parte de las compañías de transporte sostiene que no dispone de fondos suficientes para afrontar obligaciones salariales básicas. Las diferentes cámaras empresarias del sector advirtieron hace semanas sobre su situación “gravísima”, anticipando dificultades para pagar los salarios y aguinaldos correspondientes a noviembre y diciembre. Durante la jornada, mientras algunas empresas completaron los pagos, otras evidenciaron demoras, alimentando la incertidumbre entre trabajadores y pasajeros.

“El salario es necesario; no estamos en condiciones de financiar a las empresas. Si aparece la plata trabajamos normalmente. Si no hay salario, no trabajamos”, expresó Mario Callegari como portavoz de la UTA en sus declaraciones a TN. El dirigente agregó: “No sé si voy a cobrar mi salario. Si lo tengo acreditado a la noche, trabajamos. Si no, habrá retención de tareas con presencia en las respectivas empresas hasta que aparezca el pago”.

Este escenario de tensión fue advertido con anticipación. El 20 de noviembre, la UTA había comunicado que realizaría una retención absoluta del servicio en aquellas firmas que no cumpliesen con los pagos antes del cuarto día hábil de diciembre, responsabilidad establecida por ley para la liquidación de haberes. En ese entonces, el secretario de Prensa, Mario Caligari, indicó que el sindicato se mantenía “en estado de alerta” y que la medida se aplicaría caso por caso: “En cada empresa que el cuarto día hábil no pague los salarios se va a parar”, había dicho, según la información recogida por distintas agencias periodísticas.