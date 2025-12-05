Paro de colectivos: qué líneas adhieren a la medida de fuerza de la UTA
La medida comenzó a la medianoche y seguirá vigente hasta que se acrediten los haberes.
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) se mantiene en alerta por el retraso en el pago de los sueldos en varias empresas de colectivos y advirtió que si no se concretan los depósitos antes de la medianoche los trabajadores realizarán una “abstención de tareas” este viernes 5 de diciembre. En concreto, la medida de fuerza, de realizarse, dejará sin colectivos a cientos de miles de usuarios en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Cuáles son las 11 líneas de colectivos que reanudaron sus servicios en el AMBA
Al menos 11 líneas de colectivos comenzaron a reanudar sus servicios:
- Línea 28
- Línea 101
- Línea 153
- Línea 172
- Línea 174
- Línea 242
- Línea 253
- Línea 298
- Línea 317
- Línea 321
- Línea 635
Qué líneas paran este viernes 5 de diciembre
Mientras la UTA y el Gobierno tensan la negociación, comenzaron a conocerse cuáles serán las líneas que pararán este viernes:
- Línea 22
- Línea 33
- Línea 55
- Línea 75
- Línea 101
- Línea 119
- Línea 153
- Línea 253
- Línea 321
- Línea 506
- Línea 507
- Línea 508
- Línea 570
- Línea 584
- Empresa MOQSA (159, 219, 300, 372, 584, 603, 619)
- San Juan Bautista (383, 500)
- MO Primera Junta (324, 501, 504, 583)
- La Cabaña (172, 174, 242, 298, 317, 624, 635).
- EDO (244. 320, 390, 443B, 461, 462, 463, 464).
En el AMBA alrededor de 200 líneas transportan unos 9 millones de pasajeros diarios. Buena parte de ellos podrían verse afectados por el conflicto. “No estamos dispuestos a financiar la deuda de las empresas con nuestros sueldos”, indicó el vocero de UTA.
El conflicto se origina en un escenario económico adverso, en el que gran parte de las compañías de transporte sostiene que no dispone de fondos suficientes para afrontar obligaciones salariales básicas. Las diferentes cámaras empresarias del sector advirtieron hace semanas sobre su situación “gravísima”, anticipando dificultades para pagar los salarios y aguinaldos correspondientes a noviembre y diciembre. Durante la jornada, mientras algunas empresas completaron los pagos, otras evidenciaron demoras, alimentando la incertidumbre entre trabajadores y pasajeros.
“El salario es necesario; no estamos en condiciones de financiar a las empresas. Si aparece la plata trabajamos normalmente. Si no hay salario, no trabajamos”, expresó Mario Callegari como portavoz de la UTA en sus declaraciones a TN. El dirigente agregó: “No sé si voy a cobrar mi salario. Si lo tengo acreditado a la noche, trabajamos. Si no, habrá retención de tareas con presencia en las respectivas empresas hasta que aparezca el pago”.
Este escenario de tensión fue advertido con anticipación. El 20 de noviembre, la UTA había comunicado que realizaría una retención absoluta del servicio en aquellas firmas que no cumpliesen con los pagos antes del cuarto día hábil de diciembre, responsabilidad establecida por ley para la liquidación de haberes. En ese entonces, el secretario de Prensa, Mario Caligari, indicó que el sindicato se mantenía “en estado de alerta” y que la medida se aplicaría caso por caso: “En cada empresa que el cuarto día hábil no pague los salarios se va a parar”, había dicho, según la información recogida por distintas agencias periodísticas.
