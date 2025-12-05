Donald Trump elogió a Javier Milei antes del sorteo del Mundial 2026: qué dijo

“No hay deporte como este, es el máximo deporte del mundo y estamos batiendo todos los récords de venta de tickets. No importa el deporte, siempre rompemos los récords. Estoy muy entusiasmado con lo que pueda pasar”, agregó el presidente de Estados Unidos.

trump infantino

Pese a los elogios hacia Milei en el ámbito político, Trump no tuvo problemas al momento de sentar su postura respecto a sus preferencias futbolísticas.

La perlita ocurrió cuando fue consultado sobre había tenido la posibilidad de ver jugar a Lionel Messi en un partido de fútbol, aprovechando que el argentino se desempeña actualmente en el Inter Miami. Ante esto, el republicano admitió que el rosarino es "maravilloso", pero sorprendió al declarar su preferencia por el portugués Cristiano Ronaldo

“Messi es un maravilloso jugador, pero Cristiano Ronaldo también lo es”, soltó Trump en inicio, pero arremetió: “De hecho, me reuní con Ronaldo en la Casa Blanca y fue fantástico, con él hablamos de fútbol y es un tipo fantástico”.

Trump recibió el premio FIFA de la Paz

Durante la ceremonia del Sorteo del Mundial 2026, el presidente de Estados Unidos recibió el premio FIFA de la Paz de las manos de Infantino. Ante los presentes, señaló que trabajará con los mandatarios de de México y Canadá, Claudia Sheinbaum y Mark Carney respectivamente, para la organización del evento.

trump infantino sorteo