Imputaron al piloto del helicóptero que cayó en Palermo: de qué lo acusan

La Unidad de Flagrancia Norte dispuso actuaciones por lesiones culposas. A la vez que al piloto se le notificaron los artículos 29 y 30 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se ordenó un test de alcoholemia.

helicoptero palermo

En cuanto a las pericias de la aeronave, quedaron a cargo de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Además de Bomberos y el SAME, el operativo también contó con la colaboración del personal de la Comisaría Vecinal 14 C de la Policía de la Ciudad.

helicoptero palermo (8)

La nave pertenece a Hangar Uno, una empresa privada que se dedica a viajes ejecutivos, mantenimiento de aeronaves, escuela de vuelo y, entre sus servicios más conocidos, a realizar tours turísticos en helicóptero sobre la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.

Las causas del accidente todavía no fueron confirmadas y la zona permanece bajo resguardo mientras se llevan a cabo las pericias correspondientes para determinar con precisión qué llevó a que el helicóptero se precipitara.