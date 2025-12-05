Ni TyC Sports ni La TV Pública: quién transmite en vivo el sorteo del Mundial 2026
Sorpresivamente, ni la señal deportiva líder de la Argentina ni el canal de aire estatal pasan el evento clave para el fútbol.
El Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México comenzará a disputarse desde este viernes, cuando la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) llevará a cabo el sorteo de los grupos, con la novedad de que por primera vez en la historia el torneo más importante contará con 48 selecciones.
El evento se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en el prestigioso Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C.
El sorteo de la Copa del Mundo, con 16 selecciones adicionales, implementa un procedimiento diferente al habitual. La FIFA dividió a los 48 equipos en cuatro bombos según el ranking y definió que Argentina y España, los mejores clasificados, solo podrán cruzarse en la final para "garantizar el equilibrio competitivo".
En lo que es todo una novedad, el evento clave para el deporte mundial no es transmitido ni por TyC Sports, señal deportiva líder de la Argentina, ni por La TV Pública.
Cómo ver en vivo el sorteo del Mundial 2026
El sorteo tiene lugar este viernes desde las 14 horas de la Argentina, con transmisión en vivo por televisión a través de DSports y Telefe. Además, se podrá seguir de forma online en dispositivos móviles a través de las aplicaciones Flow, DGO, Telecentro Play y TyC Sports Play.
Uno por uno, dónde ver el sorteo del Mundial 2026
A través de D Sports:
- Canales 610 (SD) y 1610 (HD)
A través de Telefe:
- Canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD)
- Canal 10 en Telecentro (Digital)
- Canal 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD
