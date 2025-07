Luis Díaz fue criticado por no asistir al funeral de Diogo Jota y participar de un evento en Colombia

Los cuestionamientos no tardaron en multiplicarse, especialmente en la comunidad de hinchas del Liverpool. Varios recordaron el apoyo público que Jota le brindó a Díaz durante el secuestro de su padre en 2023, cuando el delantero portugués lució su camiseta como símbolo de respaldo en plena campaña internacional para exigir la liberación de "Mane" Díaz.

image.png

El mensaje de Luis Díaz tras la muerte de Jota

Pese a su ausencia, el colombiano sí expresó su dolor por la tragedia a través de sus redes sociales. En su cuenta de Instagram, escribió: “No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André”.

image.png

En una entrevista con Win Sports, también se había mostrado muy afectado: “Duele muchísimo, cuando despierto y miro la noticia, de verdad que se me salieron las lágrimas; un dolor muy, muy grande. Fue un compañero fundamental en mi llegada al Liverpool, me acogió su familia, me acogió él; se hizo una gran amistad. Teníamos una gran rivalidad sana y era importante”.