Atento Scaloni: hat-trick de Nicolò Tresoldi, el europibe que brilló en Champions y suena para la Selección

El fanatismo de Tresoldi por Boca y el vínculo con Argentina

Más allá de su presente futbolístico, el delantero también mantiene un fuerte vínculo con Argentina a través de su familia. Su madre es argentina y el propio futbolista dejó en claro su cercanía cultural con el país.

Tras el partido frente al Barcelona, el atacante reveló cómo se vive el fútbol argentino en su casa. "Bueno, un poquito. Es difícil en Europa ver los partidos de Argentina porque siempre es muy tarde. Mi mamá es de River, yo soy de Boca, por eso es un poquito una guerra", contó. Además, destacó el significado que tiene el país en su entorno familiar. "Para mi mamá, Argentina es muy importante y por eso también en casa hablamos un poquito del país", explicó.

Sobre su simpatía por el Xeneize, no dudó en remarcar el motivo principal. "No sé, la Bombonera es muy linda. Me encanta la Bombonera y los jugadores que jugaron en Boca, por eso soy un poquito más de Boca", concluyó.