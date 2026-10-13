Atento Scaloni: hat-trick de Nicolò Tresoldi, el europibe que brilló en Champions y suena para la Selección
El atacante del Brujas convirtió tres goles en la victoria 4-3 ante Inter por la Champions League e igualó un récord que ostentaba Gareth Bale.
Una de las grandes apariciones de la jornada continental tuvo como protagonista a Nicolò Tresoldi. El delantero del Brujas completó una noche consagratoria en la UEFA Champions League al anotar un triplete decisivo en la victoria 4-3 frente a Inter de Milán en el histórico escenario de San Siro, por la segunda fecha de la fase de liga.
La actuación del atacante de 22 años cobró un valor estadístico sobresaliente al convertirse en el segundo futbolista visitante capaz de marcarle tres goles al Nerazzurro en su estadio por la máxima competencia europea. Hasta la fecha, la única figura que ostentaba ese registro era el galés Gareth Bale, quien lo había firmado en 2010 vistiendo la camiseta del Tottenham. La jornada tuvo además un tinte emocional especial para el protagonista, confeso simpatizante del AC Milan.
Nacido en Cagliari y criado en suelo germano, Tresoldi defiende actualmente la camiseta de la selección Sub-21 de Alemania, donde registra seis tantos en la fase clasificatoria. Sin embargo, su herencia materna argentina abre la puerta para que pueda vestir los colores de la Albiceleste. Su nombre ya figura en el radar del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni con vistas a los próximos compromisos internacionales y las futuras competencias oficiales de la Copa América y la Copa del Mundo.
Con esta actuación consagratoria en suelo italiano, el delantero vuelve a poner en primer plano el fenómeno de los denominados "europibes". Su presente deportivo en el fútbol de Bélgica ratifica una evolución constante que ilusiona tanto a su club como a los simpatizantes argentinos que siguen de cerca el recambio generacional del seleccionado nacional.
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El fanatismo de Tresoldi por Boca y el vínculo con Argentina
Más allá de su presente futbolístico, el delantero también mantiene un fuerte vínculo con Argentina a través de su familia. Su madre es argentina y el propio futbolista dejó en claro su cercanía cultural con el país.
Tras el partido frente al Barcelona, el atacante reveló cómo se vive el fútbol argentino en su casa. "Bueno, un poquito. Es difícil en Europa ver los partidos de Argentina porque siempre es muy tarde. Mi mamá es de River, yo soy de Boca, por eso es un poquito una guerra", contó. Además, destacó el significado que tiene el país en su entorno familiar. "Para mi mamá, Argentina es muy importante y por eso también en casa hablamos un poquito del país", explicó.
Sobre su simpatía por el Xeneize, no dudó en remarcar el motivo principal. "No sé, la Bombonera es muy linda. Me encanta la Bombonera y los jugadores que jugaron en Boca, por eso soy un poquito más de Boca", concluyó.
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