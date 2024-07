El día que "Pichi" Escudero y Marcelo Gallardo casi se agarran a las piñas: "Estábamos todos..."

"Vivíamos concentrados en 1996. Marcelo es más chico que yo. Habíamos ido a jugar a Caracas, un viaje malísimo. Llegamos a las siete de la tarde y nos mandaron a entrenar. Teníamos un fastidio bárbaro y casi nos agarramos a las las piñas porque yo le metí una murra muy fuerte, estábamos todos enojados", contó el Pichi en una entrevista con TNT Sports cuatro años atrás.

pichi escudero

La relación con el Muñeco viene del tiempo en que ambos jugaban en las inferiores de River. Tiempo después de reencontraron y Gallardo lo sumó como técnico de las divisiones inferiores.

"Siento un gran orgullo que me haya llamado Marcelo Gallardo. Lo conozco desde los 18 años, no es que tenemos reuniones todos los días, pero nos vemos y es el trato como cuando éramos compañeros. Tenemos una relación bárbara, porque a pesar de no vernos mucho, el afecto es mutuo. Para nosotros es importante estar en el club, más que nada por como uno siente el fútbol", había declarado el ex volante nacido en Punta Alta, Buenos Aires.

"Cuando nos fuimos de River con Ramón Díaz, yo pensé que iba a ser difícil para el que agarre porque Ramón se fue ganador. Y cuando me enteré que era Marcelo, lo llamé por teléfono, porque si quería saber algo de algún jugador, estaba a disposición. Estuvimos hablando un rato, me lo agradeció. Después de cinco o seis años en el club, se nota que sabe lo que hace. Él me demostró que la suerte no existe, porque vive para esto y se preparó mucho para dirigir a River. Los resultados del trabajo constante están claritos", completó quien fuera ayudante de Ramón Díaz hasta 2014.