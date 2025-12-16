Marcelo Moretti, tras la nueva acefalía en San Lorenzo: "Me quieren hacer un golpe de Estado"

moretti golpe de estado

Acefalía en San Lorenzo: crisis y ola de renuncias

La crisis institucional en San Lorenzo parece no tener fin después de que se confirmara nuevamente la acefalía en una reunión donde una parte sustancial de la Comisión Directiva del Ciclón presentó su renuncia.

El conclave crucial se desarrolló en dos partes, comenzando a las 11:00 y retomando a las 18:00. Cerca de las 22:00, la mayoría de los dirigentes formalizaron su dimisión. Solo siete miembros permanecieron en sus cargos: Marcelo Moretti (presidente), Néstor Ortigoza, Alan Navarro, Emiliano Rodríguez, Sergio Costantino, Alejandro Tamer, y Cristian Evangelista.

reunión en san lorenzo

A partir de este momento, la Asamblea de Representantes debe asumir la dirección provisional e iniciar el proceso para establecer una Comisión Directiva transitoria. Esta instancia es el paso previo obligatorio al llamado definitivo a elecciones para elegir al nuevo presidente azulgrana.