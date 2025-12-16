El importante contrato que Racing le ofreció a Gustavo Costas
Tras la final perdida del Clausura, Racing avanzó con la renovación de Gustavo Costas y le propuso extender su contrato hasta diciembre de 2028.
Racing dejó atrás rápidamente la frustración por la derrota por penales ante Estudiantes y ya empezó a delinear su futuro deportivo. En ese contexto, la continuidad del entrenador era una prioridad para la dirigencia y este martes se produjo una reunión clave que dejó encaminada la renovación de Gustavo Costas.
El contrato actual del DT vence el próximo 31 de diciembre, pero de no surgir imprevistos, antes del fin de semana quedará sellado el nuevo vínculo que lo mantendrá al frente del equipo por tres temporadas más.
El respaldo de la dirigencia a Gustavo Costas
La propuesta fue impulsada por el presidente Diego Milito y cuenta con el aval del Director Deportivo Sebastián Saja. El ofrecimiento es extender el contrato hasta diciembre de 2028, fecha en la que finalizará el mandato de Milito al frente del club.
La idea de la conducción es darle estabilidad al proyecto futbolístico, más allá del golpe que significó no haber logrado la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Racing disputará la Copa Sudamericana, torneo que conquistó en 2024, y buscará volver a ser protagonista a nivel local e internacional.
Durante 2025, el equipo tuvo como punto más alto la obtención de la Recopa Sudamericana frente a Botafogo, aunque no pudo cumplir el objetivo principal de regresar a la Libertadores. Aun así, la dirigencia entiende que el ciclo de Costas debe continuar y apuesta a su continuidad para sostener un proyecto a largo plazo.
El dolor de Gustavo Costas tras el subcampeonato de Racing
"Me duele muchísimo perder este título teniéndolo tan cerca”, arrancó Gustavo Costas en conferencia de prensa, visiblemente afectado después de la derrota por penales ante Estudiantes por la final del Torneo Clausura, y tampoco se refirió a su continuidad.
"Agradezco a toda la gente de Racing, por lo que alentaron. De corazón, hay que seguir adelante", prosiguió. La frase final del DT marcó su estado de ánimo tras el duro cierre del año: "Pienso que podríamos haber llegado a ganar algo más. Yo dije que venía a ganar y no a competir... me quedo en deuda", cerró Costas, quien renovará su contrato y buscará revancha el año que viene.
