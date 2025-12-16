Caos en San Lorenzo: tras una nueva ola de renuncias, otra vez el club declaró la acefalía

Más tarde, el presidente, que viajaba como acompañante en una camioneta, fue denunciado por un hincha que aseguró haber sido embestido. El afectado relató a medios televisivos: “Él estaba sentado en ese lado y manejaba otra persona. Lo empecé a putear, le golpeé la ventana. Hace marcha atrás para irse porque estaba parado en el semáforo, dobla a la derecha, me lleva puesta la bicicleta, la rueda de adelante, y me pisa el pie izquierdo”.

En la segunda parte del encuentro en Flores, Moretti se escapó por una de las puertas alternativas del lugar y abandonó la reunión, aunque regresó veinte minutos después para reincorporarse. Paralelamente, un grupo de aficionados se congregó en las inmediaciones del Nuevo Gasómetro para protestar con un cántico contundente: “Renuncien todos la p… que los parió”.

Finalmente, a pesar de que la acefalía ya estaba confirmada y con el quorum de varios dirigentes, el propio Moretti se negó a estampar su firma en el acta que debía dar inicio al nuevo ciclo institucional de San Lorenzo. Ahora, los socios e hinchas del Ciclón deberán esperar la designación de los cargos provisorios y el inminente llamado a elecciones.