Caos en San Lorenzo: tras una nueva ola de renuncias, otra vez el club declaró la acefalía
Luego de una extensa reunión que terminó cerca de las 22:00, se confirmó la salida masiva de integrantes de la actual Comisión Directiva del Ciclón.
La crisis institucional en San Lorenzo parece aproximarse a su desenlace después de que se confirmara nuevamente la acefalía en una reunión donde una parte sustancial de la Comisión Directiva del Ciclón presentó su renuncia.
El conclave crucial se desarrolló en dos partes, comenzando a las 11:00 y retomando a las 18:00. Cerca de las 22:00, la mayoría de los dirigentes formalizaron su dimisión. Solo siete miembros permanecieron en sus cargos: Marcelo Moretti (presidente), Néstor Ortigoza, Alan Navarro, Emiliano Rodríguez, Sergio Costantino, Alejandro Tamer, y Cristian Evangelista.
A partir de este momento, la Asamblea de Representantes debe asumir la dirección provisional e iniciar el proceso para establecer una Comisión Directiva transitoria. Esta instancia es el paso previo obligatorio al llamado definitivo a elecciones para elegir al nuevo presidente azulgrana.
Se prevé que Daniel Matos lidere este nuevo proceso en el conjunto de Boedo. Mientras tanto, el plantel, dirigido por Damián Ayude, se prepara para encarar la pretemporada con la Liga Profesional y la Copa Sudamericana en el horizonte. No obstante, el club tiene la necesidad imperiosa de realizar ventas significativas para generar fondos que permitan la incorporación de refuerzos.
La jornada en el estadio Pedro Bidegain estuvo marcada por varios incidentes. En la primera fase de la reunión, Moretti había ratificado que no iba a renunciar a su cargo, alegando que la acefalía “no era lo recomendable”, según sus declaraciones públicas.
Más tarde, el presidente, que viajaba como acompañante en una camioneta, fue denunciado por un hincha que aseguró haber sido embestido. El afectado relató a medios televisivos: “Él estaba sentado en ese lado y manejaba otra persona. Lo empecé a putear, le golpeé la ventana. Hace marcha atrás para irse porque estaba parado en el semáforo, dobla a la derecha, me lleva puesta la bicicleta, la rueda de adelante, y me pisa el pie izquierdo”.
En la segunda parte del encuentro en Flores, Moretti se escapó por una de las puertas alternativas del lugar y abandonó la reunión, aunque regresó veinte minutos después para reincorporarse. Paralelamente, un grupo de aficionados se congregó en las inmediaciones del Nuevo Gasómetro para protestar con un cántico contundente: “Renuncien todos la p… que los parió”.
Finalmente, a pesar de que la acefalía ya estaba confirmada y con el quorum de varios dirigentes, el propio Moretti se negó a estampar su firma en el acta que debía dar inicio al nuevo ciclo institucional de San Lorenzo. Ahora, los socios e hinchas del Ciclón deberán esperar la designación de los cargos provisorios y el inminente llamado a elecciones.
