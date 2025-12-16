Insólito: denunciaron a Marcelo Moretti por atropellar a un hincha de San Lorenzo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2000989791249174946?s=20&partner=&hide_thread=false INSÓLITO: ¡LA CAMIONETA QUE TRASLADABA A MORETTI ATROPELLÓ A UN HINCHA DE SAN LORENZO A LA SALIDA DEL ESTADIO!



Un fanático del Ciclón, que iba en bicicleta, denunció que el vehículo que llevaba al presidente lo embistió cuando se retiraba del Nuevo Gasómetro tras la reunión de… pic.twitter.com/Kh5JmnQeoZ — TyC Sports (@TyCSports) December 16, 2025

Tras el incidente, Lucas fue asistido por personal policial que se encontraba en el estadio. Según indicó, le tomaron los datos correspondientes y la bicicleta fue secuestrada, mientras que posteriormente recibió atención médica por un golpe en el pie. “La policía me tomó los datos, pero con todas las denuncias que tiene yo creo que es lo más leve y si no hicieron nada con todo lo que tienen, menos con esto”, expresó el hincha.