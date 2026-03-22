Marco Morelli fue segundo en el Gran Premio de Brasil de Moto3 y logró su primer podio

El piloto del Aspar Team culminó en el segundo lugar en el Gran Premio de Brasil de Moto3, mientras que su compatriota Valentín Perrone, del Red Bull KTM Tech3, terminó en la séptima posición. El resultado marcó un hecho histórico para Morelli, ya que fue la primera vez que logró subirse al podio en la categoría, firmando además su mejor rendimiento desde su llegada al campeonato. La competencia se disputó por primera vez en el Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiânia y tuvo como ganador al español Máximo Quiles, compañero de equipo de Morelli en el Aspar Team.