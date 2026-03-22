Marco Morelli fue segundo en el Gran Premio de Brasil de Moto3 y logró su primer podio
Marco Morelli terminó segundo en el Gran Premio de Brasil de Moto3 y consiguió su primer podio. Valentín Perrone finalizó séptimo en Goiânia.
El argentino Marco Morelli logró el segundo puesto en el Gran Premio de Brasil de Moto3 y alcanzó su primer podio en la categoría. La carrera en el Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiânia tuvo bandera roja y una definición ajustada junto a su compañero Máximo Quiles.
El piloto del Aspar Team culminó en el segundo lugar en el Gran Premio de Brasil de Moto3, mientras que su compatriota Valentín Perrone, del Red Bull KTM Tech3, terminó en la séptima posición. El resultado marcó un hecho histórico para Morelli, ya que fue la primera vez que logró subirse al podio en la categoría, firmando además su mejor rendimiento desde su llegada al campeonato. La competencia se disputó por primera vez en el Autódromo Internacional Ayrton Senna de Goiânia y tuvo como ganador al español Máximo Quiles, compañero de equipo de Morelli en el Aspar Team.
Bandera roja y definición del Gran Premio de Brasil de Moto3
La carrera se desarrolló en dos partes debido a la aparición de la bandera roja tras la caída del británico Scott Ogden, quien perdió la estabilidad cerca de la vuelta 15 de las 24 pactadas inicialmente. La interrupción obligó a una nueva largada, con la grilla conformada según la clasificación de la vuelta 14 y una competencia reducida a solo 5 giros.
En ese tramo decisivo, Quiles partió desde el undécimo lugar y logró avanzar hasta la primera posición en apenas tres vueltas, favorecido también por la caída de su compatriota David Almansa. De esta manera, consiguió su primer triunfo de la temporada tras el segundo puesto obtenido en el Gran Premio de Tailandia.
En esa segunda parte de la prueba, Morelli logró escalar desde la séptima posición hasta el segundo puesto, finalizando a apenas 0,143 segundos de Quiles y completando un 1-2 para el Aspar Team. El podio lo completó el indonesio Veda Petrama, representante del Honda Team Asia. Por su parte, Perrone concluyó en el séptimo lugar y no pudo repetir la destacada actuación conseguida en el Gran Premio de Tailandia, donde había finalizado tercero detrás de Almansa y Quiles.
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