Brasil 2026: el pueblo desconocido que se destaca por su naturaleza y belleza

Qué hacer en Urubici

Este destino ofrece una gran variedad de paisajes naturales que la convierten en un destino muy atractivo. La ruta de la Serra do Corvo Branco sorprende por sus imponentes paredes de roca a los costados del camino, mientras que lugares como el Morro da Igreja y el Cânion do Espraiado invitan a disfrutar del aire libre y del contacto con la naturaleza.

También hay opciones para quienes buscan actividades más intensas, como el Parque Mundo Novo, donde se pueden realizar rappel en una cascada de gran altura.

A su vez, el Morro do Avencal permite observar vestigios históricos en forma de inscripciones rupestres. Por otro lado, la Gruta Nossa Senhora de Lourdes suma un costado espiritual, con su cueva que alberga la imagen de la Virgen desde hace décadas.

Cómo llegar a Urubici

La forma más práctica de llegar a Urubici desde Florianópolis es en vehículo particular. El recorrido comienza cruzando hacia São José y luego sigue por las rutas BR-282 y SC-110 hasta el destino final. El trayecto tiene una duración aproximada de tres horas, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino.