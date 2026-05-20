Brasil 2026: el pueblo desconocido que se destaca por su naturaleza y belleza
Se ubica a 175 kilómetros de Florianópolis, dentro del estado de Santa Catarina. Tiene 11 mil habitantes y un amplio abanico de actividades. Descubrí qué hacer y cómo llegar.
Brasil es uno de los destinos más elegidos de Sudamérica debido a la enorme variedad de paisajes y clima cálido durante todo el año. Sus playas, su cultura y su gastronomía lo convierten en un país ideal para el turismo, perfecto para vacaciones en familia o escapadas de fin de semana.
Si bien ciudades como Río de Janeiro o Salvador son las más populares, también existen rincones menos conocidos que ganan protagonismo por su entorno natural. Uno de ellos es Urubici, un pequeño pueblo dentro del estado de Santa Catarina que se destaca por sus montañas y sus paisajes imponentes.
Dónde queda Urubici
Ubicada en el sur de Brasil, dentro del estado de Santa Catarina, Urubici se encuentra a unos 175 kilómetros de Florianópolis, lo que la hace una opción cómoda para una escapada corta.
El pueblo se caracteriza por su calma y su entorno natural, ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano y disfrutar de un ambiente tranquilo rodeado de paisajes.
Qué hacer en Urubici
Este destino ofrece una gran variedad de paisajes naturales que la convierten en un destino muy atractivo. La ruta de la Serra do Corvo Branco sorprende por sus imponentes paredes de roca a los costados del camino, mientras que lugares como el Morro da Igreja y el Cânion do Espraiado invitan a disfrutar del aire libre y del contacto con la naturaleza.
También hay opciones para quienes buscan actividades más intensas, como el Parque Mundo Novo, donde se pueden realizar rappel en una cascada de gran altura.
A su vez, el Morro do Avencal permite observar vestigios históricos en forma de inscripciones rupestres. Por otro lado, la Gruta Nossa Senhora de Lourdes suma un costado espiritual, con su cueva que alberga la imagen de la Virgen desde hace décadas.
Cómo llegar a Urubici
La forma más práctica de llegar a Urubici desde Florianópolis es en vehículo particular. El recorrido comienza cruzando hacia São José y luego sigue por las rutas BR-282 y SC-110 hasta el destino final. El trayecto tiene una duración aproximada de tres horas, dependiendo del tránsito y las condiciones del camino.
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