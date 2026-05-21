Gustavo Álvarez denunció agresiones tras el empate de San Lorenzo: "Me insultaron y me pegaron"

El DT llegó al recinto de conferencias notablemente afectado y, sin esperar las preguntas de los cronistas, utilizó el micrófono para sentar una fuerte postura institucional: “Con el ánimo de construir y no criticar, les pido por favor a Santos y CONMEBOL que la próxima vez no hagan pasar al entrenador visitante por el medio de la hinchada local. Me insultaron y me pegaron. No es necesario. Me expuse a un golpe en la cabeza e insultos. Habría que tomar medidas para que empiece y termine todo bien. Nunca me pasó en otra cancha”, reveló.