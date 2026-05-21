Gustavo Álvarez denunció agresiones tras el empate de San Lorenzo: "Me insultaron y me pegaron"
El director técnico del Ciclón explotó en conferencia de prensa luego del 2-2 ante Santos. Antes de analizar el partido, el entrenador apuntó con dureza contra la organización del club local.
La remontada de San Lorenzo en San Pablo, donde levantó un 0-2 para terminar rescatando un punto clave, no pudo ser una fiesta completa. La tensión que se vivió dentro del campo de juego se trasladó a las entrañas del estadio Urbano Caldeira, donde el entrenador azulgrana, Gustavo Álvarez, denunció haber sido emboscado y golpeado por simpatizantes del Peixe cuando se dirigía a cumplir con los compromisos de prensa.
El DT llegó al recinto de conferencias notablemente afectado y, sin esperar las preguntas de los cronistas, utilizó el micrófono para sentar una fuerte postura institucional: “Con el ánimo de construir y no criticar, les pido por favor a Santos y CONMEBOL que la próxima vez no hagan pasar al entrenador visitante por el medio de la hinchada local. Me insultaron y me pegaron. No es necesario. Me expuse a un golpe en la cabeza e insultos. Habría que tomar medidas para que empiece y termine todo bien. Nunca me pasó en otra cancha”, reveló.
Gustavo Álvarez denunció agresiones tras el empate de San Lorenzo: "Me insultaron y me pegaron"
Una vez asentada la denuncia, Álvarez bajó las revoluciones y se metió de lleno en el quiebre táctico que le permitió a San Lorenzo reaccionar a tiempo tras un primer tiempo muy flojo en el que se vio completamente superado por el planteo de Cuca: “El segundo tiempo fue mejor por la contundencia y porque afianzamos posiciones. Tuvimos terminaciones más serenas y con más paciencia”, expresó. Y además, agregó: “Después del empate, si alguien tenía que ganar el partido éramos nosotros”, sentenció el entrenador, valorando el amor propio de sus dirigidos para adueñarse del desarrollo en los minutos finales.
Con este resultado, San Lorenzo lidera su zona con 7 unidades y se mantiene invicto en la competencia. Los dirigentes del club de Boedo ya evalúan presentar un reclamo formal ante la CONMEBOL adjuntando las pruebas fílmicas del incidente sufrido por el cuerpo técnico, de cara a lo que será el cierre del grupo el próximo 26 de mayo ante Sportivo Recoleta.
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