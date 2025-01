Mauro Zárate reveló detalles de la pelea con sus hermanos por el pase a Boca

Y sostuvo: "Me sorprendió la reacción que tuvo Roli (Rolando Zárate, exRiver y hermano más grande). Mis otros hermanos también se sorprendieron. Generamos un mal a mis viejos, que ya no están, y ya está...". Consultado sobre el si el tiempo cura las heridas, confesó: "No, creo que ya está".

"Yo había tenido seis meses espectaculares, pero no llegaban ni los pagos ni los llamados que prometieron. Por eso hablé con mis hermanos y también con la barra del club para buscar una solución”, explicó Zárate, que buscó ayuda en la hinchada del Fortín para poder quedarse.

El delantero también recordó el dolor que le causó romper su tan cercana relación con la hinchada: “Me dolió muchísimo. Por eso le pedí perdón a la gente, porque sentí que había faltado a mi palabra, y lo sigo haciendo". Y agregó: "No fue una decisión fácil, pero estaba agotado de la situación".

Mauro Zárate dejó el fútbol

Allí, reveló: "Lo que pocos saben es que jugué dos veces gratis para Vélez: la primera vez cuando me vendieron al West Ham en 2014 y la última vez que regresé al club, tampoco cobré nada”.

Zárate, que se destacó en clubes de Argentina, Europa, Asia y Sudamérica, se formó en las inferiores velezanas y fue considerado una de las grandes promesas del fútbol argentino. Ganó dos títulos locales con el club y dejó su huella como goleador en torneos clave.

Sin embargo, su decisión de pasar al Xeneize para cumplir un sueño marcó un antes y un después en su relación con la hinchada y su familia. “Hasta el día de hoy, esa transferencia me sigue persiguiendo”, cerró.