Messi volvió al Camp Nou y dejó un mensaje que conmovió: "Ojalá algún día pueda regresar"

messi camp nou

A los pocos días, se despidió entre lágrimas en una conferencia de prensa junto a su familia y los dirigentes del club. Durante aquella despedida, Leo confesó que nunca imaginó tener que irse y que le hubiera gustado cerrar su ciclo de otra manera: “Me hubiera gustado despedirme de otra forma. Hace 16 años que estoy en el primer equipo, empezar de cero y cambiar es un desafío muy grande”, había dicho entonces, emocionado hasta las lágrimas.