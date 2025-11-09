MLS: con doblete de Lionel Messi, Inter Miami goleó a Nashville y clasificó por primera vez a la semifinal
Las Garzas vencieron 4-0 a Nashville con dos goles de se capitán y otro doblete de Tadeo Allende, y avanzó por primera vez a la semifinal de la MLS.
Todo lo que Inter Miami sufrió en los primeros partidos de la serie ante Nashville no se reflejó en el encuentro decisivo. En el New Chase Stadium, el equipo de Javier Mascherano impuso su jerarquía y se quedó con una goleada categórica por 4-0, resultado que le permitió acceder por primera vez a las semifinales de la Conferencia Este de la MLS.
Desde el inicio, las Garzas dominaron con claridad. Apenas a los 10 minutos, Lionel Messi abrió el marcador con un zurdazo cruzado desde el borde del área, estableciendo el tono del partido. El dominio fue total, y antes del cierre del primer tiempo, el rosarino volvió a decir presente: tras una asistencia de Mateo Silvetti, definió dentro del área para el 2-0.
Tadeo Allende selló la goleada y el pase a semifinales para Inter Miami en la MLS
En el complemento, Nashville intentó reaccionar, pero el conjunto local nunca perdió el control. A los 73 minutos, Tadeo Allende amplió la ventaja luego de una gran combinación entre Jordi Alba y Messi. Tres minutos más tarde, el exfutbolista de Godoy Cruz marcó el cuarto con una definición exquisita, picando la pelota por encima del arquero rival.
Con el 4-0 definitivo, Inter Miami se metió entre los cuatro mejores del Este y sigue haciendo historia en la Major League Soccer. El equipo tendrá ahora unos días de descanso, aunque perderá temporalmente a Lionel Messi y Rodrigo De Paul, convocados por la Selección Argentina. En la próxima instancia, enfrentará a Cincinnati con el objetivo de seguir escribiendo páginas doradas en su joven historia.
Los números de Lionel Messi en la goleada de Inter Miami ante Nashville por la MLS
- 90 minutos jugados
- 2 goles
- 1 asistencia
- 0.8 goles esperados
- 4 pases claves
- 10/18 duelos ganados
