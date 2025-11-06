Las selfies que Javier Milei no podrá traerse de Miami

Después de la "victoria histórica en las elecciones legislativas", Milei señaló que “el mercado argentino tuvo su mayor suba histórica en un día, su mayor suba histórica en una semana y sigue subiendo", al tiempo que el riesgo país bajó "más de 400 puntos".

"Tenemos la vocación de alinear a todos los actores procapitalistas del país que representan al menos dos tercios de nuestra sociedad", remarcó, anticipando que desde diciembre tendrá "el Congreso más reformista de la historia argentina" para asegurar la "modernización laboral", la "baja de impuestos" y la reforma penal que pretende.

Las fotos de Javier Milei en el American Business Forum

messi forum

Más allá de la presentación y de los numerosos aplausos que obtuvo en varios tramos de su discurso, Javier Milei regresó a los Estados Unidos con la idea fija de obtener dos fotografías que, finalmente, no podrá mostrar a los argentinos y al mundo.

Una de ellas con su admirado “amigo” Donald Trump. Algo nada descabellado, por supuesto, teniendo en cuenta la ayuda que el estadounidense le brindó cuando el plan económico de Luis Caputo se caía pedazos. Pero no pudo ser, a pesar de que el magnate también estuvo en Miami para el mismo evento.

Y otra con una figurita algo más difícil, quien fuera ovacionado cuando brindó su charla en el mismo ámbito: nada más y nada menos que Lionel Messi, el único zurdo tolerado por Milei, según él mismo confesó.

Así, al Presidente le sacaron muchas fotos y, conociéndolo, también habrá sido parte de muchas selfies, pero las que ansiaba no pudieron ser: volverá a Buenos Aires si poder sumar cuadritos a su galería de celebridades.