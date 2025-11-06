Las selfies que Javier Milei no podrá traerse de Miami
El Presidente defendió el capitalismo y despotricó contra "los zurdos" en el America Business Forum, pero no podrá traerse las fotos que tanto ansiaba.
Javier Milei inició su nueva gira por los Estados Unidos con un discurso en el America Business Forum, evento realizado en Miami en el que participan personalidades, líderes y hombres negocios del continente americano. Pero volverá sin haber cumplido al menos dos de sus deseos para este viaje.
Como de costumbre, dio una clase “teórica” sobre las bondades del anarcocapitalismo y el mercado, inclusive sobre “superioridad moral” de las políticas que defiende, al tiempo que también despotricó contra “los zurdos”, con la excepción de Lionel Messi, bromeó.
En este sentido, el Presidente se tomó la libertad de dar consejos a la comunidad estadounidense, a pedirle “no dejarse intimidar por algunos resultados locales”, en referencia a la elección de Zohran Mamdani como alcalde de la ciudad de Nueva York, uno de los que “se disfrazan de corderos y son peor que el peor de los rapaces lobos", aseguró.
El discurso de Javier Milei en el American Business Forum
Javier Milei agradeció a su "amigo" Donald Trump por salvarle el pellejo político en la previa a las elecciones legislativa y aseguró que “vamos a hacer Argentina y América Great Again”, al señalar que ya convocó a formar "un gran consenso capitalista en Argentina" y una "gran coalición del crecimiento".
Dijo que con la excusa de la “justicia social” el Estado se expande hasta llegar el "control total" y “el comunismo", afirmando que el capitalismo “no solo es más productivo, sino que es el único que está de mano de la moral y de la ética, no como el sistema asesino de ellos".
Después de la "victoria histórica en las elecciones legislativas", Milei señaló que “el mercado argentino tuvo su mayor suba histórica en un día, su mayor suba histórica en una semana y sigue subiendo", al tiempo que el riesgo país bajó "más de 400 puntos".
"Tenemos la vocación de alinear a todos los actores procapitalistas del país que representan al menos dos tercios de nuestra sociedad", remarcó, anticipando que desde diciembre tendrá "el Congreso más reformista de la historia argentina" para asegurar la "modernización laboral", la "baja de impuestos" y la reforma penal que pretende.
Las fotos de Javier Milei en el American Business Forum
Más allá de la presentación y de los numerosos aplausos que obtuvo en varios tramos de su discurso, Javier Milei regresó a los Estados Unidos con la idea fija de obtener dos fotografías que, finalmente, no podrá mostrar a los argentinos y al mundo.
Una de ellas con su admirado “amigo” Donald Trump. Algo nada descabellado, por supuesto, teniendo en cuenta la ayuda que el estadounidense le brindó cuando el plan económico de Luis Caputo se caía pedazos. Pero no pudo ser, a pesar de que el magnate también estuvo en Miami para el mismo evento.
Y otra con una figurita algo más difícil, quien fuera ovacionado cuando brindó su charla en el mismo ámbito: nada más y nada menos que Lionel Messi, el único zurdo tolerado por Milei, según él mismo confesó.
Así, al Presidente le sacaron muchas fotos y, conociéndolo, también habrá sido parte de muchas selfies, pero las que ansiaba no pudieron ser: volverá a Buenos Aires si poder sumar cuadritos a su galería de celebridades.
