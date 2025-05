Miguel Ángel Russo, tras la eliminación de San Lorenzo y los rumores de Boca: "Hoy no hablo de continuidad"

Una vez concluida la participación del "Ciclón" en el torneo doméstico, el entrenador fue a la conferencia de prensa donde rápidamente fue consultado por los supuestos intereses de Boca.

"No hagas preguntas porque no te voy a responder nada. No tengo por qué hablar. Voy a hablar cuando quiera y cumpla lo que tenga que pasar. Hablo de San Lorenzo y nada más, punto y aparte", respondió un visblemente enojado Russo.

Del mismo modo, el DT aseguró que no escucha "los rumores" ni le "interesan", y sentenció: "En el día de hoy no voy a hablar de mi continuidad".

"Hoy invade la derrota y el dolor. Todo lo que digan, yo no escucho nada ni me interesa", insistió Miguel. "Las cosas que tengo las hablo personalmente, y no en público", afirmó.