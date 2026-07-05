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Minuto a minuto de México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026: goles y resultado en vivo

México e Inglaterra buscan los cuartos de final del Mundial 2026

México e Inglaterra buscan los cuartos de final del Mundial 2026
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México, de gran campaña hasta el momento, viene de vencer a Ecuador y busca los cuartos de final luego de 40 años.

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México e Inglaterra se enfrentarán este domingo, desde las 22 (hora de Argentina), en el Estadio Azteca, por los octavos de final del Mundial 2026, donde ya espera Noruega que un rato antes eliminó nada menos que a Brasil.

El encuentro será televisado por DSports, Telefe y TyC Sports y tendrá como premio un lugar entre los ocho mejores del certamen.

Minuto a minuto de Méximo vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Arrancó el partido en el Estadio Azteca

México e Inglaterra juegan este domingo por un lugar en cuartos de final.

Partido demorado

El encuentro quedó demorado al menos una hora por tormentas y actividad eléctrica. Arrancará a las 22 horas.

Cómo llegan los equipos

México firmó una fase de grupos impecable: terminó como líder del Grupo A con puntaje ideal tras vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. El equipo de Javier Aguirre llega invicto al duelo frente al seleccionado inglés, con cuatro victorias consecutivas y sin haber recibido un solo gol.

Además, afrontará uno de los desafíos más importantes de su historia: intentará volver a disputar unos cuartos de final de una Copa del Mundo después de 40 años, ya que su última presencia en esa instancia fue en el Mundial de 1986, también como anfitrión.

Del otro lado estará Inglaterra, uno de los grandes candidatos al título y finalista de la última Eurocopa. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel llega tras remontar el duelo de 16avos ante República Democrática del Congo gracias a un doblete de Harry Kane.

Formaciones de México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026

México: Rangel; Reyes, Montes, Johan Vásquez, Gallardo; Lira, Brian Gutiérrez, Fidalgo; Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. DT: Thomas Tuchel.

Horario y televisación

  • Hora: 21:00
  • TV: DSports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Estadio Azteca

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