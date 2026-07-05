Minuto a minuto de México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026: goles y resultado en vivo

Cómo llegan los equipos

México firmó una fase de grupos impecable: terminó como líder del Grupo A con puntaje ideal tras vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. El equipo de Javier Aguirre llega invicto al duelo frente al seleccionado inglés, con cuatro victorias consecutivas y sin haber recibido un solo gol.

Además, afrontará uno de los desafíos más importantes de su historia: intentará volver a disputar unos cuartos de final de una Copa del Mundo después de 40 años, ya que su última presencia en esa instancia fue en el Mundial de 1986, también como anfitrión.

Del otro lado estará Inglaterra, uno de los grandes candidatos al título y finalista de la última Eurocopa. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel llega tras remontar el duelo de 16avos ante República Democrática del Congo gracias a un doblete de Harry Kane.