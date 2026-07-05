Minuto a minuto de México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026: goles y resultado en vivo

Arrancó el partido en el Estadio Azteca
México e Inglaterra juegan este domingo por un lugar en cuartos de final.
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México, de gran campaña hasta el momento, viene de vencer a Ecuador y busca los cuartos de final luego de 40 años.
México e Inglaterra se enfrentarán este domingo, desde las 22 (hora de Argentina), en el Estadio Azteca, por los octavos de final del Mundial 2026, donde ya espera Noruega que un rato antes eliminó nada menos que a Brasil.
El encuentro será televisado por DSports, Telefe y TyC Sports y tendrá como premio un lugar entre los ocho mejores del certamen.
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