Tormentas y diluvio en el Estadio Azteca: qué va a pasar con México vs. Inglaterra
A pocas horas del cruce de octavos de final, un temporal con actividad eléctrica obligó a las autoridades a resguardar a los hinchas dentro del estadio.
A solo unas horas de que ruede la pelota en el mítico e imponente Estadio Azteca para el choque de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra, la naturaleza desató un feroz diluvio acompañado de tormentas eléctricas que puso en jaque toda la logística del espectáculo, además de poner en alerta a las autoridades.
El clima severo se apoderó por completo de la previa del partido más esperado por el público local en la Copa del Mundo 2026.
La situación en los alrededores y dentro del recinto del Distrito Federal se volvió tan compleja que, según informó de último momento el medio británico BBCSport, las autoridades del estadio y el comité organizador emitieron una "orden de refugio en el lugar" (shelter-in-place).
Esta medida de emergencia obliga a los miles de fanáticos que ya ingresaron y al personal afectado al evento a resguardarse en las zonas techadas y pasillos internos del Coloso de Santa Úrsula para evitar riesgos ante la caída de rayos.
El partido continúa agendado para su horario original de las 22 horas (de la Argentina), aunque en caso de que se detecte actividad eléctrica, será demorado al menos media hora.
La polémica que salpica a la FIFA por el horario de México vs. Inglaterra
El diluvio actual no tomó por sorpresa a los especialistas, pero sí terminó de avivar una fuerte polémica que venía escalando en los escritorios durante las últimas 24 horas.
En la antesala del encuentro, había trascendido con fuerza que la FIFA evaluó seriamente la posibilidad de adelantar el horario del partido, conociendo los reportes meteorológicos que anticipaban este frente de tormentas severas sobre la capital mexicana.
Sin embargo, debido a los compromisos de televisación internacional y la rigidez del calendario del torneo, la casa madre del fútbol decidió mantener el cronograma original. De esta manera, el silbatazo inicial sigue fijado para las 22:00 horas (horario oficial de la Argentina).
Con los accesos al estadio colapsados por el agua y el campo de juego bajo una presión hídrica extrema, las próximas horas serán fundamentales para evaluar el estado del césped y determinar si las garantías de seguridad están dadas para que el partido comience a término o si el Mundial sumará un nuevo e inesperado dolor de cabeza organizativo.
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