Tormentas y diluvio en el Estadio Azteca: qué va a pasar con México vs. Inglaterra

La polémica que salpica a la FIFA por el horario de México vs. Inglaterra

El diluvio actual no tomó por sorpresa a los especialistas, pero sí terminó de avivar una fuerte polémica que venía escalando en los escritorios durante las últimas 24 horas.

En la antesala del encuentro, había trascendido con fuerza que la FIFA evaluó seriamente la posibilidad de adelantar el horario del partido, conociendo los reportes meteorológicos que anticipaban este frente de tormentas severas sobre la capital mexicana.

Sin embargo, debido a los compromisos de televisación internacional y la rigidez del calendario del torneo, la casa madre del fútbol decidió mantener el cronograma original. De esta manera, el silbatazo inicial sigue fijado para las 22:00 horas (horario oficial de la Argentina).

Con los accesos al estadio colapsados por el agua y el campo de juego bajo una presión hídrica extrema, las próximas horas serán fundamentales para evaluar el estado del césped y determinar si las garantías de seguridad están dadas para que el partido comience a término o si el Mundial sumará un nuevo e inesperado dolor de cabeza organizativo.