Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Suiza por los cuartos del Mundial 2026: goles y resultado en vivo

Argentina a la cancha para el precalentamiento
Los futbolistas ya realizan la entrada en calor en el campo de juego del Miami Stadium.
EN VIVOMundial 2026
Tras la épica remontada, el equipo nacional busca sacar el boleto a las semifinales del torneo ante el duro conjunto europeo.
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Luego de la histórica remontada ante Egipto, la Selección Argentina enfrenta este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y en el marco del último boleto para las semifinales, donde ya lo espera Inglaterra, que le ganó a Noruega un rato antes.
El encuentro se juega desde las 22 horas de la Argentina en Kansas Stadium (Arrowhead Stadium) de Kansas City, con arbitraje de João Pinheiro y televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+.
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