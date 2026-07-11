Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Suiza por los cuartos del Mundial 2026: goles y resultado en vivo

Cómo llegan Argentina y Suiza

El equipo de Lionel Scaloni viene de protagonizar un infartante partido de octavos de final, quizás uno de los más momorables de la historia de la Copa del Mundo. Sin embargo, llega con la certeza de todavía no haber alcanzado un gran nivel, por lo que no se descarta que vuelva a meter mano en el once.

Con la ratificación de Leandro Paredes en la mitad de la cancha, las dudas vuelven a posarse por el lateral derecho y el acompañante de Lionel Messi, dos de los lugares en donde los asiprantes al puesto no logran ganarse el lugar. Tampoco se descarta un ingreso de Nico González.

Enfrente, Suiza llega de dar el golpe eliminando a Colombia en un partido duro y cerrado, que tuvo 120 minutos y que se definió por penales. El conjunto europeo llega invicto, tras ganarle el grupo al local Canadá, al que venció en el mano a mano de la tercera fecha; y eliminar a Argelia con un contundente 2-0 en 16avos de final.