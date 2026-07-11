MinutoUno

EN VIVOMundial 2026

Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Suiza por los cuartos del Mundial 2026: goles y resultado en vivo

Tras la épica remontada

Tras la épica remontada, la Selección Argentina choca con Suiza por un lugar en semis
MinutoUno
Deportes
Selección Argentina
Suiza

Tras la épica remontada, el equipo nacional busca sacar el boleto a las semifinales del torneo ante el duro conjunto europeo.

- Por Nicolás Albanese

Compartí en redes:

EN VIVO

Luego de la histórica remontada ante Egipto, la Selección Argentina enfrenta este sábado a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 y en el marco del último boleto para las semifinales, donde ya lo espera Inglaterra, que le ganó a Noruega un rato antes.

El encuentro se juega desde las 22 horas de la Argentina en Kansas Stadium (Arrowhead Stadium) de Kansas City, con arbitraje de João Pinheiro y televisación de Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+ y Disney+.

Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Suiza por el Mundial 2026

Argentina a la cancha para el precalentamiento

Los futbolistas ya realizan la entrada en calor en el campo de juego del Miami Stadium.

Argentina con equipo confirmado para enfrentar a Suiza

Momento de caramelos en la previa

Rodrigo De Paul y Leandro Paredes, con el ritual de siempre.

La Selección Argentina ya está en el estadio

Comienza la cobertura en vivo de minutouno.com

minutouno.com inicia la cobertura en vivo del partido de la Selección Argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Cómo llegan Argentina y Suiza

El equipo de Lionel Scaloni viene de protagonizar un infartante partido de octavos de final, quizás uno de los más momorables de la historia de la Copa del Mundo. Sin embargo, llega con la certeza de todavía no haber alcanzado un gran nivel, por lo que no se descarta que vuelva a meter mano en el once.

Con la ratificación de Leandro Paredes en la mitad de la cancha, las dudas vuelven a posarse por el lateral derecho y el acompañante de Lionel Messi, dos de los lugares en donde los asiprantes al puesto no logran ganarse el lugar. Tampoco se descarta un ingreso de Nico González.

Enfrente, Suiza llega de dar el golpe eliminando a Colombia en un partido duro y cerrado, que tuvo 120 minutos y que se definió por penales. El conjunto europeo llega invicto, tras ganarle el grupo al local Canadá, al que venció en el mano a mano de la tercera fecha; y eliminar a Argelia con un contundente 2-0 en 16avos de final.

Formaciones de Argentina vs. Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ddoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo.

Datos de Selección Argentina vs. Suiza

  • Hora: 22 (hora argentina)
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: João Pinheiro
  • VAR: Michael Barwegen
  • Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City)

Dejá tu comentario

Temas

Te puede interesar