Así sonó el Himno Nacional en el partido de la Selección Argentina ante Suiza por los cuartos de final
El tradicional canto volvió a convertirse en uno de los momentos más conmovedores de la jornada mundialista.
La Selección Argentina afrontó un nuevo desafío en el Mundial 2026 al enfrentarse con Suiza por los cuartos de final, pero antes de que comenzara a rodar la pelota hubo un instante que volvió a poner la piel de gallina a millones de hinchas: la interpretación del Himno Nacional Argentino.
Como ocurrió a lo largo de todo el torneo, los fanáticos albicelestes coparon gran parte de las tribunas en el Arrowhead Stadium de Kansas City,y acompañaron con una interpretación a capela que se hizo sentir en todo el estadio. El clima de emoción se apoderó de los protagonistas, que entonaron las estrofas con la mirada puesta en un nuevo paso rumbo al sueño de levantar la Copa del Mundo.
Los futbolistas dirigidos por Lionel Scaloni formaron en el campo de juego mientras las cámaras recorrían los rostros de cada uno de los protagonistas. Lionel Messi, capitán del seleccionado, volvió a vivir el momento con gran concentración, acompañado por el resto del plantel que siguió el himno con visible emoción.
Un ritual que ya es una marca registrada
Desde el inicio del Mundial 2026, el Himno Nacional se convirtió en uno de los momentos más esperados por los argentinos. En cada presentación del equipo, miles de hinchas hicieron sentir su apoyo con una interpretación que trascendió las tribunas y se transformó en un símbolo del acompañamiento incondicional al seleccionado.
Una vez más, el silencio instrumental dio paso al canto del público, que tomó el protagonismo y generó una atmósfera cargada de sentimiento antes del inicio del encuentro frente al conjunto suizo.
Con el estadio completamente vestido de celeste y blanco, la previa dejó una nueva imagen que rápidamente comenzó a viralizarse en las redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la pasión con la que los argentinos volvieron a cantar el Himno Nacional en una cita decisiva del Mundial.
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