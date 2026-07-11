Así sonó el Himno Nacional en el partido de la Selección Argentina ante Suiza por los cuartos de final

Como ocurrió a lo largo de todo el torneo, los fanáticos albicelestes coparon gran parte de las tribunas en el Arrowhead Stadium de Kansas City,y acompañaron con una interpretación a capela que se hizo sentir en todo el estadio. El clima de emoción se apoderó de los protagonistas, que entonaron las estrofas con la mirada puesta en un nuevo paso rumbo al sueño de levantar la Copa del Mundo.