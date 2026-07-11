Por qué la Selección Argentina luce un brazalete negro ante Suiza

La Selección Argentina luce un brazalete negro ante Suiza en señal de luto por la muerte de Antonio Rattín.

El recuerdo de Antonio Rattín en la Selección Argentina

Aquella tarde en Wembley, tras ser injustamente expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein (quien argumentó que lo echaba por "cómo lo miraba"), el gigantesco mediocampista central se negó a abandonar la cancha, se sentó en la alfombra roja exclusiva de la Reina Isabel II y, antes de ingresar al túnel de vestuarios, estrujó la bandera del córner que llevaba los colores británicos ante el abucheo de todo el estadio.