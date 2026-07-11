Por qué la Selección Argentina luce un brazalete negro ante Suiza
El equipo de Lionel Scaloni saltó al campo de juego este sábado en los cuartos de final luciendo un luto en sus brazos en homenaje a una gloria argentina.
La Selección Argentina no solo viste de gala con su indumentaria completamente blanca de pantalones y medias en Kansas City, sino que también porta un detalle que apela directo a la historia grande de nuestro fútbol. Durante el trascendental choque de cuartos de final ante Suiza, los jugadores argentinos lucen un brazalete negro en señal de duelo.
La Conmebol y la FIFA autorizaron el uso del luto debido a la muerte de Antonio Ubaldo Rattín, uno de los máximos símbolos históricos del seleccionado nacional y de Boca Juniors, quien dejó este mundo a los 89 años de edad.
Rattín quedó grabado a fuego en las páginas doradas de la mitología mundialista por su célebre e histórico desplante a la corona británica en el Mundial de Inglaterra 1966.
El recuerdo de Antonio Rattín en la Selección Argentina
Aquella tarde en Wembley, tras ser injustamente expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein (quien argumentó que lo echaba por "cómo lo miraba"), el gigantesco mediocampista central se negó a abandonar la cancha, se sentó en la alfombra roja exclusiva de la Reina Isabel II y, antes de ingresar al túnel de vestuarios, estrujó la bandera del córner que llevaba los colores británicos ante el abucheo de todo el estadio.
Aquel acto de rebeldía criolla cambió la historia de las Copas del Mundo para siempre, ya que a partir de ese caos la FIFA decidió implementar las tarjetas amarillas y rojas que se usan hasta el día de hoy.
Este sábado, a las puertas de meterse nuevamente entre los cuatro mejores del planeta, la Scaloneta sale a batallar en suelo norteamericano con el recuerdo y la estirpe de un caudillo inolvidable custodiando sus brazos.
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