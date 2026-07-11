La polémica frase de Manuel de Gran Hermano sobre la bandera argentina que despertó bronca

Uno de los mensajes más compartidos expresa: "¿Cómo vas a decir eso de la bandera de Argentina? Ni en joda se dice eso, pelotudo. Dios, saquen a este nefasto de la casa. ¡Manu al 9009!".

Otro internauta también critica su actitud y escribe: "La campaña antiargentina que hay por las redes y tener a este pibe en un reality diciendo esto es increíble".

En la misma línea, otro usuario reclama una sanción más dura: "Este pibe ya debería ser expulsado. No se tendría que permitir denigrar a las mujeres, faltarle el respeto a Messi y ahora insultar a la bandera".

Incluso algunos seguidores aseguran cambiar su opinión sobre Manuel tras la polémica. Uno de ellos resume ese sentimiento con un mensaje que también se viraliza: "Era fan de Manu, pero con esto claramente se ganó el Manu al 9009".