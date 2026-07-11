La polémica frase de Manuel de Gran Hermano sobre la bandera argentina que despertó bronca
En la previa de Argentina vs. Suiza, el joven jugador de Gran Hermano hizo un comentario que no pasó inadvertido en redes sociales. ¿Cancelable?
Mientras crecía la expectativa por el partido entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, en la casa de Gran Hermano Generación Dorada también se vive el clima futbolero. Sin embargo, un comentario de Manuel Ibero termina convirtiéndose en el centro de la polémica y desata un fuerte rechazo en las redes sociales.
Lo llamativo es que la frase no sale de alguno de los participantes extranjeros, como Pincoya (Chile), Cinzia (Venezuela), Yipio (Uruguay) o Campanita (Paraguay y Brasil), sino de uno de los jugadores argentinos. Mientras la transmisión enfoca a Yipio y Juanicar, se escucha la voz de Manuel desde fuera de cámara diciendo: "¿La bandera argentina va en los huevos o en el cul...?".
Aunque muchos interpretan que se trata de una broma de mal gusto, el video comienza a viralizarse rápidamente y genera una catarata de cuestionamientos entre los seguidores del reality. A partir de la difusión del clip, varias cuentas dedicadas a Gran Hermano piden la eliminación de Manuel en la próxima gala.
El participante integra la placa junto a Matías Hanssen, Juan Carlos "JC" López, Luana Fernández, Alejandra Majluf, Mariela Prieto, Solange "Sol" Abraham, Yisela "Yipio" Pintos y Emanuel Di Gioia.
Las redes apuntan contra Manuel
Las reacciones no tardan en multiplicarse y numerosos usuarios cuestionan al participante por sus dichos sobre la bandera argentina.
Uno de los mensajes más compartidos expresa: "¿Cómo vas a decir eso de la bandera de Argentina? Ni en joda se dice eso, pelotudo. Dios, saquen a este nefasto de la casa. ¡Manu al 9009!".
Otro internauta también critica su actitud y escribe: "La campaña antiargentina que hay por las redes y tener a este pibe en un reality diciendo esto es increíble".
En la misma línea, otro usuario reclama una sanción más dura: "Este pibe ya debería ser expulsado. No se tendría que permitir denigrar a las mujeres, faltarle el respeto a Messi y ahora insultar a la bandera".
Incluso algunos seguidores aseguran cambiar su opinión sobre Manuel tras la polémica. Uno de ellos resume ese sentimiento con un mensaje que también se viraliza: "Era fan de Manu, pero con esto claramente se ganó el Manu al 9009".
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