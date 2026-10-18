Minuto a minuto en vivo de Belgrano vs. River, por el Torneo Clausura 2026: goles y resultado

Cómo llegan Belgrano y River

El conjunto cordobés, dirigido por Ricardo Zielinski, atraviesa un gran momento y llega tras conseguir tres victorias consecutivas, una racha que le permitió alcanzar los 22 puntos y ubicarse en los primeros puestos de la Zona B.

De esta manera, el "Pirata", que viene de vencer a Racing en Avellaneda, buscará prolongar su buen presente y dar otro paso importante en el campeonato.

Por su parte, River viene de empatar 1-1 ante Sarmiento en Junín, en el partido pendiente que tenía por el campeonato local. Con ese resultado, el equipo de Núñez quedó noveno en la Zona B, con 17 unidades, fuera de los ocho lugares que otorgan la clasificación a los playoffs.

Por eso, necesita una victoria para escalar posiciones y recuperar terreno en la recta final de la fase regular. Además, buscará imperiosamente sumar de a tres para mejorar su ubicación en la Tabla Anual y mantener vivas sus esperanzas de clasificarse a la Copa Libertadores 2027.