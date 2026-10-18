Enzo Pérez sorprendió a los hinchas de River en Córdoba: fue al Kempes para alentar al Millonario
El histórico dijo presente en el estadio para acompañar al equipo de sus amores ante Belgrano y las imágenes no tardaron en viralizarse en las redes sociales.
Enzo Pérez volvió a demostrar su vínculo especial con River. El exmediocampista del Millonario se hizo presente en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba para acompañar al equipo en su visita a Belgrano, por la fecha 13 del Grupo B del Torneo Clausura 2026.
El ídolo riverplatense viajó para seguir de cerca al conjunto de Núñez y se ubicó entre los hinchas que llegaron al estadio para alentar al equipo. Su aparición no pasó inadvertida y las imágenes comenzaron a circular en las redes sociales, donde los fanáticos destacaron su presencia en una jornada importante para el Millonario.
La visita de Enzo Pérez despertó el cariño de los simpatizantes, que mantienen un recuerdo especial de su paso por el club. Durante sus años en el Millonario, el volante se convirtió en una de las grandes referencias del plantel y dejó una huella tanto por su rendimiento dentro de la cancha como por su identificación con los colores.
El encuentro ante Belgrano representa un compromiso importante para el equipo diridigo por Leonardo Ponzio en la recta final de la fase regular del Clausura. En ese contexto, el apoyo de los hinchas en Córdoba y la presencia de una figura tan querida como Enzo Pérez le dieron un condimento especial a la previa del partido en el Mario Alberto Kempes.
Enzo Pérez sorprendió a los hinchas de River en Córdoba: fue al Kempes para alentar al Millonario
Formaciones de Belgrano vs. River por el Torneo Clausura - Zona B
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Alexis Maldonado, Adrián Spörle; Emiliano Rigoni, Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Juan Velázquez; Lucas Zelarayán y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.
- River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tobías Andrada, Tomás Galván; Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.
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