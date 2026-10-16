"No me pasó ni en River": la frase viral de Ramiro Funes Mori en el empate de Estudiantes
El defensor fue ovacionado antes del empate 0-0 frente a Flamengo por la Copa Libertadores y respondió con una actuación sólida. Tras el encuentro, agradeció el apoyo recibido.
Ramiro Funes Mori tuvo una noche especial en el estadio UNO. Después de quedar bajo la lupa por un error en el partido ante Central Córdoba, el defensor recibió el respaldo de los hinchas de Estudiantes de La Plata antes del duelo contra Flamengo y respondió con una buena actuación en la ida de las semifinales de la Copa Libertadores 2026.
Tras el empate sin goles, el zaguero destacó el cariño de la gente y reconoció que la recepción que tuvo lo sorprendió, especialmente por el momento que atravesaba. “Estoy agradecido a la gente de Estudiantes, siempre banca. La verdad que no me pasó ni en River ni en otro lado”, expresó el defensor en diálogo con ESPN.
El gesto reflejó la importancia que tuvo el reconocimiento de los simpatizantes en la previa de un encuentro decisivo. Lejos de sentir la presión por las críticas recibidas en los últimos días, Funes Mori encontró en el apoyo de la tribuna un impulso para afrontar el compromiso internacional.
El futbolista también valoró la confianza que le transmitieron sus compañeros y el cuerpo técnico durante la preparación del partido. “Necesitaba este partido en lo personal. Yo sé que el grupo y el cuerpo técnico me bancan. Contento por mi actuación y por el equipo, que hizo un partido bárbaro”, señaló.
¿Por qué Ramiro Funes Mori fue titular ante Flamengo?
El defensor integró la formación inicial debido a la suspensión de Leandro González Pirez y a la imposibilidad de contar con Marcos Rojo, cuya inscripción fue rechazada por la CONMEBOL. Ante un rival de jerarquía como el Mengao, el ex Selección Argentina respondió con una actuación convincente y contribuyó a que Estudiantes terminara el encuentro con la valla invicta.
El conjunto platense consiguió contener al equipo brasileño y dejó abierta la definición de la serie. Aunque el Pincha no pudo aprovechar la localía para sacar una ventaja en el marcador, el rendimiento defensivo le permitió mantener intactas sus posibilidades de clasificación.
Con la mirada puesta en la revancha, que se disputará en el Maracaná, el zaguero se mostró confiado en las chances del equipo de conseguir un resultado favorable en territorio brasileño. “No lo pudimos ganar, pero podemos ganar allá”, aseguró Funes Mori.
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