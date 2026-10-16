"No me pasó ni en River": la frase viral de Ramiro Funes Mori en el empate de Estudiantes

El conjunto platense consiguió contener al equipo brasileño y dejó abierta la definición de la serie. Aunque el Pincha no pudo aprovechar la localía para sacar una ventaja en el marcador, el rendimiento defensivo le permitió mantener intactas sus posibilidades de clasificación.

Con la mirada puesta en la revancha, que se disputará en el Maracaná, el zaguero se mostró confiado en las chances del equipo de conseguir un resultado favorable en territorio brasileño. “No lo pudimos ganar, pero podemos ganar allá”, aseguró Funes Mori.