Cómo llegan Boca y Atlético Mineiro

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de consagrarse campeón de la tabla anual de la Liga Profesional, con 63 puntos. Además, el último fin de semana goleó a Banfield en Mendoza y se metió en la final de la Copa Argentina.

En el plano internacional, el "Xeneize" alcanzó esta instancia tras superar a O'Higgins, Deportivo Recoleta, San Pablo y Vasco da Gama. Ahora, buscará ponerle fin a una sequía internacional que comenzó en 2008, cuando conquistó la Recopa Sudamericana. Además, intentará sumar su tercera Copa Sudamericana, luego de las consagraciones obtenidas en 2004 y 2005.

Por su parte, Atlético Mineiro acumula siete encuentros sin victorias, con cinco derrotas y dos empates, y viene de igualar sin goles frente a Mirassol por el Brasileirao. Además, quedó eliminado de la Copa de Brasil en las semifinales, luego de caer ante Gremio.

Pese a este panorama, el "Galo" consiguió llegar a la definición continental tras eliminar a RB Bragantino, Santos y Montevideo City Torque. El conjunto brasileño, conducido por el argentino Eduardo Domínguez, buscará recuperar su mejor versión y conseguir un título internacional que se le escapó en la edición anterior, cuando perdió la final de la Sudamericana ante Lanús por penales.