Boca ya esta en el estadio para la final de la Copa Sudamericana
El "Xeneize" arribó al estadio Metropolitano de Barranquilla.
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El "Xeneize" choca con Mineiro en Barranquilla con la ilusión de alzar la Sudamericana y ponerle fin a una sequía de 18 años sin títulos internacionales.
Con la ilusión de romper la sequía de 18 años sin títulos internacionales, Boca se mide este sábado con Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputa en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.
El partido es televisado por ESPN y DSports y tendrá al uruguayo Andrés Matonte como árbitro principal, mientras que Antonio García estará en el VAR.
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