A qué hora juega Boca vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026
Boca y Atlético Mineiro definen la Copa Sudamericana 2026 este sábado 21 de noviembre en Barranquilla. Todo lo que hay que saber de la final.
Boca afronta el partido más importante del semestre cuando se enfrente a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro decisivo se disputa este sábado 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, desde las 19.30 horas.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena buscará quedarse con el trofeo continental y cerrar su campaña internacional con una recompensa deportiva y económica histórica.
Tal cual fue confirmado de forma oficial por la CONMEBOL, el encuentro fue reprogramado para las 19.30 horas y los canales encargados de la transmisión televisiva para la Argentina y toda Sudamérica, el duelo definitorio ya concentra toda la atención del mundo xeneize, serán ESPN y DSports.
Cómo llega Boca a la final de la Copa Sudamericana 2026
El conjunto argentino alcanzó el partido decisivo en Barranquilla tras superar un exigente camino en las instancias eliminatorias del certamen. A lo largo de su recorrido, Boca dejó en el camino a O’Higgins, Deportivo Recoleta, San Pablo y Vasco da Gama, acumulando cinco victorias que le permitieron instalarse en la definición frente al conjunto brasileño.
Además del objetivo deportivo de volver a levantar una copa internacional, el Xeneize llega con un fuerte respaldo económico asegurado: por su campaña y por haber accedido a la final, ya tiene garantizados 5.725.000 dólares, cifra que podría trepar hasta los 13.350.000 dólares en caso de vencer a Atlético Mineiro y consagrarse campeón.
Cuándo y dónde se juega Boca vs. Atlético Mineiro
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Partido: Boca Juniors vs. Atlético Mineiro
Instancia: Final de la Copa Sudamericana 2026
Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
Sede: Barranquilla, Colombia
Horario y TV: 19.30, ESPN y DSports.
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