Ascacíbar encendió las alarmas en Boca: ¿puede jugar ante Atlético Mineiro?
El mediocampista generó preocupación durante el último entrenamiento en Barranquilla y su situación llamó la atención del cuerpo técnico.
Boca recibió una señal de alerta en la antesala de la final de la Copa Sudamericana. Santiago Ascacíbar no comenzó a la par de sus compañeros el último entrenamiento en Barranquilla y encendió las alarmas a pocas horas del partido frente a Atlético Mineiro. Sin embargo, pese a la preocupación inicial, hay optimismo respecto de su presencia en el encuentro decisivo.
El mediocampista arrastra una molestia física desde el partido frente a Defensa y Justicia, disputado el pasado 7 de noviembre. En aquel encuentro sufrió un esguince tras una infracción de Valentín Loza y, desde entonces, el cuerpo médico siguió de cerca su evolución para evitar que el problema se agravara.
Pese a las precauciones, Ascacíbar fue titular en la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield e incluso convirtió uno de los goles del triunfo. Ahora, en la antesala del compromiso más importante del semestre, volvió a trabajar de manera diferenciada, aunque la intención sería preservarlo para que llegue en las mejores condiciones posibles.
En Boca confían en que podrá estar disponible para la final. Su presencia resulta importante para el equilibrio de un equipo que encontró una identidad colectiva y que llega a la definición con argumentos futbolísticos para ilusionarse.
De hecho, el Xeneize aparece como el amplio favorito a quedarse con el título. No se trata solamente de una cuestión de nombres: el equipo construyó un funcionamiento colectivo que le permite dominar los partidos, administrar los tiempos y encontrar respuestas en diferentes sectores de la cancha.
A esa estructura se le suma una constelación de futbolistas capaces de marcar diferencias. Leandro Paredes y Tomás Aranda representan dos talentos generacionales, con características distintas pero una capacidad extraordinaria para cambiar el desarrollo de un encuentro. El primero aporta jerarquía internacional, lectura de juego y conducción; el segundo, frescura, desequilibrio y una personalidad que excede su juventud.
También resultan fundamentales las voces de mando de Jagger y Lautaro Di Lollo. Son dos futbolistas que transmiten autoridad, personalidad y esa cuota de carácter que el hincha de Boca necesita para sentirse representado. En un equipo que tiene talento de sobra, también aparecen los que saben cómo hacer vacilar a un rival, contagiar confianza desde adentro y darle satisfacciones a una tribuna que exige respuestas en las grandes citas. Boca tiene fútbol, jerarquía y temperamento: una combinación que alimenta la ilusión de sus hinchas.
Atlético Mineiro tendrá enfrente a un rival que no depende exclusivamente de sus individualidades y que llega con una estructura consolidada. Por eso, más allá de la jerarquía del conjunto brasileño, el Xeneize tiene motivos para sentirse protagonista y asumir la definición con la confianza de quien sabe que está ante una oportunidad importante.
La probable formación de Boca para la final
Con Ascacíbar entre las opciones disponibles, el entrenador terminaría de definir los últimos detalles de un equipo que tendría una base consolidada para enfrentar al conjunto brasileño. La probable formación de Boca sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda.
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