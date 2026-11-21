A esa estructura se le suma una constelación de futbolistas capaces de marcar diferencias. Leandro Paredes y Tomás Aranda representan dos talentos generacionales, con características distintas pero una capacidad extraordinaria para cambiar el desarrollo de un encuentro. El primero aporta jerarquía internacional, lectura de juego y conducción; el segundo, frescura, desequilibrio y una personalidad que excede su juventud.

También resultan fundamentales las voces de mando de Jagger y Lautaro Di Lollo. Son dos futbolistas que transmiten autoridad, personalidad y esa cuota de carácter que el hincha de Boca necesita para sentirse representado. En un equipo que tiene talento de sobra, también aparecen los que saben cómo hacer vacilar a un rival, contagiar confianza desde adentro y darle satisfacciones a una tribuna que exige respuestas en las grandes citas. Boca tiene fútbol, jerarquía y temperamento: una combinación que alimenta la ilusión de sus hinchas.

Atlético Mineiro tendrá enfrente a un rival que no depende exclusivamente de sus individualidades y que llega con una estructura consolidada. Por eso, más allá de la jerarquía del conjunto brasileño, el Xeneize tiene motivos para sentirse protagonista y asumir la definición con la confianza de quien sabe que está ante una oportunidad importante.

La probable formación de Boca para la final

Con Ascacíbar entre las opciones disponibles, el entrenador terminaría de definir los últimos detalles de un equipo que tendría una base consolidada para enfrentar al conjunto brasileño. La probable formación de Boca sería: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado; Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Tomás Aranda.