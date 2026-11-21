Quién relata a Boca vs. Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026: las opciones en cada canal
Boca y Atlético Mineiro definen este sábado el certamen continental, en un evento que contará con una importante cobertura mediática.
Boca Juniors y Atlético Mineiro se medirán este sábado 21 de noviembre de 2026 desde las 19:30 (hora argentina) en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, en la gran final de la Copa Sudamericana 2026 y principal objetivo del semestre.
Mientras el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena busca cortar una sequía de 18 años sin títulos internacionales —y asegurarse un premio millonario de hasta 13.350.000 dólares—, los hinchas ya tienen confirmadas las duplas periodísticas que encabezarán las transmisiones televisivas para seguir el encuentro decisivo.
El partido contará con dos opciones principales tanto en televisión por cable y satelital como en plataformas de streaming, con equipos periodísticos de primer nivel para la cobertura en vivo desde Colombia. Dado la magnitud del evento, contará con una importante cobertura mediática, además de ser seguido minuto a minuto en las redes sociales.
Relatores, comentaristas y dónde ver Boca vs. Atlético Mineiro en vivo
Quienes sigan la definición entre el Xeneize y el conjunto brasileño dirigido por Eduardo Domínguez podrán elegir entre las siguientes señales y plataformas digitales:
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ESPN / Disney+ Plan Premium: La transmisión tendrá los relatos de Sebastián Vignolo y los comentarios de Gustavo López. Además de la señal tradicional de TV, el encuentro estará disponible vía streaming a través de Disney+ Plan Premium.
DSPORTS / DGO: La cobertura contará con los relatos de Pablo Giralt, los comentarios de Juan Pablo Varsky y el análisis de Sergio Goycochea. También se podrá ver de manera online mediante la plataforma DGO.
Datos clave de la final de la Copa Sudamericana 2026
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Partido: Atlético Mineiro vs. Boca Juniors
Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026
Hora: 19:30 (hora de Argentina)
Estadio: Metropolitano Roberto Meléndez (Barranquilla, Colombia)
TV y Streaming: ESPN (Disney+ Plan Premium) y DSPORTS (DGO)
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