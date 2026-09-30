Minuto a minuto en vivo de la Selección Argentina vs. Bolivia por un amistoso internacional: goles y resultado

Cómo llegan Selección Argentina vs. Bolivia

El equipo dirigido por Lionel Scaloni volverá a jugar después de su participación en la Copa del Mundo, con el objetivo de seguir dándole rodaje al plantel. Además, la convocatoria cuenta con varias caras nuevas y con futbolistas que buscan consolidarse en el equipo, mientras que Lionel Messi fue incluido en la nómina para disputar su último partido con la camiseta argentina, que será el 6 de octubre ante Benín.

Del otro lado estará Bolivia, que también aprovechará esta fecha FIFA para continuar con su proceso de preparación. La "Verde" llega a Córdoba después de caer ante Paraguay en Estados Unidos y tendrá ante Argentina una nueva prueba para medir su presente frente al campeón de América.

El amistoso será, además, el primero de esta fecha FIFApara la Selección nacional, que permanecerá en el país durante toda la ventana internacional. Luego de este encuentro, el conjunto de Scaloni se enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el estadio Monumental y cerrará la serie el martes 6 ante Benín, también en Núñez.