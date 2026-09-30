Minuto a minuto en vivo de la Selección Argentina vs. Bolivia por un amistoso internacional: goles y resultado

Golazo de Nico Paz
Argentina le gana 2-0 a Bolivia con una definición hermosa del joven volante del Como.
EN VIVOEn Córdoba
Sin Lionel Messi, el seleccionado dirigido por Scaloni enfrenta a Bolivia este miércoles en el Mario Alberto Kempes.
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La Selección Argentina vuelve a la acción este miércoles, desde las 21, cuando enfrente a Bolivia por un amistoso internacional en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El encuentro, que será televisado por Telefe y TyC Sports, marcará el regreso de la "Albiceleste" después de su participación en el Mundial, donde cayó ante España en la final.
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