Por qué no juega Lionel Messi hoy en Selección Argentina vs. Bolivia
El astro rosarino no forma parte de la delegación que este miércoles se encuentra en Córdoba para el amistoso internacional.
La Selección Argentina se presenta este miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba para disputar un amistoso internacional frente a Bolivia, en el marco de una nueva fecha FIFA. Sin embargo, la gran ausencia del capitán genera inevitablemente la pregunta entre los hinchas: ¿por qué no juega Lionel Messi?
La respuesta marca el principio del fin de una era dorada para el fútbol nacional. El mejor jugador del mundo, que anunció semanas atrás su retiro definitivo de la Selección, fue convocado exclusivamente para tener su gran función despedida con la camiseta "albiceleste".
De esta manera, el rosarino no forma parte de la delegación que viajó a Córdoba para el compromiso de este miércoles debido a que su participación en esta ventana de fecha FIFA está reservada de forma única y excluyente para su último partido oficial con el seleccionado.
Dicho homenaje tendrá lugar el próximo 6 de octubre en el estadio Monumental, donde el combinado nacional se medirá ante Benín en una noche que promete quedar grabada en la historia del deporte argentino, marcando la emotiva despedida del histórico portador de la número 10 en las canchas del país.
La formación de la Selección Argentina, sin Lionel Messi
- Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Gianluca Prestianni, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
Horario y televisación
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Hora: 21:00.
Estadio: Mario Alberto Kempes.
Árbitro: A confirmar.
VAR: A confirmar.
- TV: TyC Sports y Telefe.
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