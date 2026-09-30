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Confirmado: la formación de la Selección Argentina para enfrentar a Bolivia

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Lionel Scaloni confirmó un once inédito sin Lionel Messi, que incluye dupla ofensiva de peso y caras jóvenes en la creación.

La formación de la Selección Argentina para enfrentar a Bolivia

La formación de la Selección Argentina para enfrentar a Bolivia

La Selección Argentina disputa este miércoles el primer amistoso de la gira frente a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes, y Lionel Scaloni terminó de definir la alineación con varias novedades tácticas, en el inicio de la etapa de transición tras la salida de Lionel Messi del equipo nacional.

A pesar de que el entrenador prefirió no confirmar la alineación públicamente antes de comunicársela al plantel, en su conferencia de prensa adelantó una de las principales decisiones estratégicas: la apuesta por el doble nueve. La dupla de ataque estará conformada por Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

El propio DT destacó la oportunidad de probar a ambos goleadores desde el arranque para evaluar la variante ofensiva que pueden aportarle al equipo.

La formaci&oacute;n de la Selecci&oacute;n Argentina para enfrentar a Bolivia

La formación de la Selección Argentina para enfrentar a Bolivia

La usina de juego presentará caras renovadas. Ante la vacante que deja la Pulga, la puja por la conducción creativa quedó centrada entre Nicolás Paz y Gianluca Prestianni. Los ensayos de la última práctica posicionaban al volante del Como con mayor ventaja para meterse desde el inicio.

Con el ingreso de Agustín Giay y Román Vega en los laterales para acompañar a la dupla central integrada por Cristian Romero y Lisandro Martínez, la Albiceleste ya tiene la base lista.

Cómo forma la Selección Argentina ante Bolivia en el amistoso

La Argentina sale a la cancha con: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

La formaci&oacute;n de la Selecci&oacute;n Argentina para enfrentar a Bolivia

La formación de la Selección Argentina para enfrentar a Bolivia

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