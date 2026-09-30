Confirmado: la formación de la Selección Argentina para enfrentar a Bolivia
Lionel Scaloni confirmó un once inédito sin Lionel Messi, que incluye dupla ofensiva de peso y caras jóvenes en la creación.
La Selección Argentina disputa este miércoles el primer amistoso de la gira frente a Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes, y Lionel Scaloni terminó de definir la alineación con varias novedades tácticas, en el inicio de la etapa de transición tras la salida de Lionel Messi del equipo nacional.
A pesar de que el entrenador prefirió no confirmar la alineación públicamente antes de comunicársela al plantel, en su conferencia de prensa adelantó una de las principales decisiones estratégicas: la apuesta por el doble nueve. La dupla de ataque estará conformada por Lautaro Martínez y Julián Álvarez.
El propio DT destacó la oportunidad de probar a ambos goleadores desde el arranque para evaluar la variante ofensiva que pueden aportarle al equipo.
La usina de juego presentará caras renovadas. Ante la vacante que deja la Pulga, la puja por la conducción creativa quedó centrada entre Nicolás Paz y Gianluca Prestianni. Los ensayos de la última práctica posicionaban al volante del Como con mayor ventaja para meterse desde el inicio.
Con el ingreso de Agustín Giay y Román Vega en los laterales para acompañar a la dupla central integrada por Cristian Romero y Lisandro Martínez, la Albiceleste ya tiene la base lista.
Cómo forma la Selección Argentina ante Bolivia en el amistoso
La Argentina sale a la cancha con: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez.
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