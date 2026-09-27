Atención Argentina: Lionel Scaloni y Leandro Paredes se reúnen para definir su futuro

El punto neurálgico de la cumbre entre el entrenador de la Albiceleste y el experimentado volante central estará centrado en el plano disciplinario. Actualmente, Paredes acarrea una durísima sanción de 10 partidos de suspensión que lo mantiene alejado de las convocatorias. Sin embargo, en las últimas horas cobró fuerza la alternativa de que el tribunal correspondiente le reduzca la pena a la mitad.