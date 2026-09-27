Atención Argentina: Lionel Scaloni y Leandro Paredes se reúnen para definir su futuro
El mediocampista mantuvo una charla telefónica con el entrenador y se verán las caras en el predio de la AFA. La posibilidad de que le reduzcan la sanción a la mitad acelera los tiempos para su vuelta.
La Selección Argentina atraviesa horas decisivas en el armado de su plantilla de cara a los próximos compromisos internacionales. Tras una comunicación telefónica, Lionel Scaloni y Leandro Paredes pactaron mantener una reunión cara a cara en el predio de la AFA en Ezeiza para analizar el presente del mediocampista y determinar los pasos a seguir con vistas a su futuro en el combinado nacional.
El punto neurálgico de la cumbre entre el entrenador de la Albiceleste y el experimentado volante central estará centrado en el plano disciplinario. Actualmente, Paredes acarrea una durísima sanción de 10 partidos de suspensión que lo mantiene alejado de las convocatorias. Sin embargo, en las últimas horas cobró fuerza la alternativa de que el tribunal correspondiente le reduzca la pena a la mitad.
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De concretarse este escenario favorable y rebajar el castigo a solo 5 encuentros, los plazos de su inhabilitación se acortarían considerablemente. De hecho, el futbolista cumpliría la totalidad de la sanción entre la presente fecha FIFA y la ventana de partidos programada para el mes de noviembre, lo que dejaría el terreno despejado para su retorno inmediato a las citaciones oficiales.
Para el cuerpo técnico que encabeza Scaloni, la situación del ex-Boca y Roma resulta prioritaria. El DT busca reunirse en persona para evaluar de primera mano el aspecto deportivo y personal del jugador, reordenar la estructura de la mitad de la cancha y dejar en claro las condiciones de cara a la etapa de definiciones que se avecina.
Esta cumbre en Ezeiza marcará un punto de inflexión. Si bien la reducción de la pena aún depende de la resolución formal de las autoridades correspondientes, la predisposición de ambas partes para sentarse a diagramar el futuro confirma que el volante sigue siendo una pieza de enorme valor dentro del proyecto de la Selección Argentina.
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