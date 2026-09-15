Minuto a minuto en vivo de San Pablo vs. Boca por la Copa Sudamericana: goles y resultado

Cómo llegan San Pablo y Boca

Ambos equipos llegan al duelo decisivo después de haber disputado sus respectivos partidos por los torneos locales. San Pablo cayó 2-0 ante Palmeiras por la fecha 27 del Brasileirao, en un encuentro que afrontó con varios suplentes debido a la importancia de la revancha frente a Boca.

El "Xeneize", por su parte, viene de derrotar 3-1 a Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena también presentó una formación alternativa pensando en el compromiso internacional: Ángel Romero marcó dos goles y Enner Valencia convirtió el restante, mientras que Martín Cuitiño descontó para el conjunto santiagueño.