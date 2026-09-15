Minuto a minuto en vivo de San Pablo vs. Boca por la Copa Sudamericana: goles y resultado

Arrancó el partido en el Morumbí
Boca por ahora se mete en semifinales de la Copa Sudamericana.
San Pablo recibe este martes a Boca por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, en una serie que tiene al conjunto argentino arriba por 1-0 luego de la victoria conseguida en La Bombonera. El encuentro se disputará desde las 21:30, en el Morumbi y tendrá la televisación de DSports.
El ganador de esta llave se enfrentará en las semifinales de la Sudamericana al vencedor del cruce entre Vasco da Gama e Independiente Santa Fe, que igualaron 0-0 en el partido de ida disputado en Colombia.
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