Dorival Júnior palpitó la revancha con Boca y defendió su polémica decisión en San Pablo

San Pablo ya respira clima de final y la tensión va en aumento. El conjunto paulista recibirá este martes a Boca en el Estadio Morumbí a partir de las 21:30, en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Tras la caída por 1 a 0 en el choque de ida disputado en La Bombonera por el gol de Miguel Merentiel, el elenco brasileño se encuentra obligado a revertir la serie si quiere avanzar a semifinales, donde espera el vencedor del cruce entre Vasco da Gama e Independiente Santa Fe.