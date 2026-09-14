Dorival Júnior palpitó la revancha con Boca y defendió su polémica decisión en San Pablo
El entrenador preservó titulares en la derrota del clásico ante Palmeiras y justificó su postura de cara al choque crucial por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
San Pablo ya respira clima de final y la tensión va en aumento. El conjunto paulista recibirá este martes a Boca en el Estadio Morumbí a partir de las 21:30, en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Tras la caída por 1 a 0 en el choque de ida disputado en La Bombonera por el gol de Miguel Merentiel, el elenco brasileño se encuentra obligado a revertir la serie si quiere avanzar a semifinales, donde espera el vencedor del cruce entre Vasco da Gama e Independiente Santa Fe.
San Pablo vs. Boca por la Copa Sudamericana: la explicación de Dorival Júnior tras rotar en el Brasileirao
La previa de la revancha copera dejó un escenario convulsionado en el Tricolor. Durante el fin de semana, el DT Dorival Júnior decidió guardar a la mayoría de sus titulares en el clásico del Brasileirao y terminó sufriendo una dura derrota por 2 a 0 frente a Palmeiras. La determinación desató algunos cuestionamientos por parte de los simpatizantes, pero el experimentado entrenador no dudó en dar la cara ante la prensa y argumentar su planificación.
"Me responsabilizo por la situación. Fue una decisión que tomamos hablando con todos, pero la responsabilidad es del entrenador. Pueden tener la certeza de que fue la decisión adecuada", aseveró el DT en conferencia para disipar las dudas sobre las prioridades de su plantel.
En contraposición, la realidad del equipo que conduce Rodolfo Arruabarrena es bastante distinta: el viernes venció con tranquilidad a Central Córdoba por el torneo local y llega con descanso, tras haber preservado a la totalidad de sus habituales titulares pensando únicamente en la vuelta.
Dorival remarcó esa ventaja que sacó el equipo argentino y rememoró lo sucedido en la ida para explicar el enorme desgaste físico que sufrió su equipo. "Tenemos la posibilidad de llegar a una semifinal el martes contra un rival difícil que justamente no jugó para prepararse, como ocurrió en la ida. Jugaron por el campeonato argentino sin ninguno de los jugadores convocados", analizó.
Para cerrar, el entrenador confía plenamente en dar vuelta la historia como local: "Nuestro equipo corrió muchísimo en La Bombonera. No tengo dudas de que tendremos un partido muy disputado el martes y tenía la obligación de intentar tener el mejor equipo posible".
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