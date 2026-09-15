Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Pablo vs. Boca
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo San Pablo vs. Boca por la Copa Sudamericana.
San Pablo recibe este martes a Boca Juniors en el estadio Morumbi a partir de las 21:30, con transmisión de DSports, en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 y con una serie que encuentra al conjunto argentino en ventaja por 1-0 tras el triunfo conseguido en La Bombonera.
Ambas escuadras llegan a este duelo decisivo luego de haber afrontado sus respectivos compromisos por los torneos domésticos utilizando alineaciones alternativas con la mira puesta en este cruce internacional.p
Por el lado del conjunto brasileño, viene de caer por 2-0 frente a Palmeiras en la vigésima séptima fecha del Brasileirao, mientras que el Xeneize llega entonado tras superar por 3-1 a Central Córdoba por la novena jornada del Torneo Clausura, en un encuentro donde Ángel Romero aportó un doblete y Enner Valencia completó la cuenta para los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, mientras que Martín Cuitiño había descontado para el elenco santiagueño.
Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Pablo vs. Boca
El evento se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
- Telecentro: 995
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