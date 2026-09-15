Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo San Pablo vs. Boca

Por el lado del conjunto brasileño, viene de caer por 2-0 frente a Palmeiras en la vigésima séptima fecha del Brasileirao, mientras que el Xeneize llega entonado tras superar por 3-1 a Central Córdoba por la novena jornada del Torneo Clausura, en un encuentro donde Ángel Romero aportó un doblete y Enner Valencia completó la cuenta para los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena, mientras que Martín Cuitiño había descontado para el elenco santiagueño.