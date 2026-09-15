Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO San Pablo vs. Boca por Internet

San Pablo y Boca juegan la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, este martes, desde las 21.30, en el mítico Morumbi. El encuentro será televisado por DSports y tendrá a Gustavo Tejera, quien estará acompañado por sus compatriotas Nicolás Tarán y Martín Soppi como asistentes, mientras que Leodán González estará a cargo del VAR.