Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO San Pablo vs. Boca por Internet
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver San Pablo vs. Boca por la Copa Sudamericana.
San Pablo y Boca juegan la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, este martes, desde las 21.30, en el mítico Morumbi. El encuentro será televisado por DSports y tendrá a Gustavo Tejera, quien estará acompañado por sus compatriotas Nicolás Tarán y Martín Soppi como asistentes, mientras que Leodán González estará a cargo del VAR.
Ambos equipos llegan a este duelo después de haber disputado sus respectivos partidos por los torneos locales. San Pablo cayó 2-0 ante Palmeiras por la fecha 27 del Brasileirao, en un encuentro que afrontó con varios suplentes debido a la importancia de la revancha frente a Boca. Con este resultado, se ubica en el undécimo lugar con 33 puntos.
El "Xeneize", por su parte, viene de derrotar 3-1 a Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena también presentó una formación alternativa pensando en el compromiso internacional y logró un triunfo importante que lo dejó a cuatro puntos de Independiente Rivadavia, líder de la Tabla Anual.
El ganador de esta llave se enfrentará en las semifinales al vencedor del cruce entre Vasco da Gama e Independiente Santa Fe, que igualaron 0-0 en el partido de ida disputado en Colombia.
Formaciones de San Pablo vs. Boca por la Copa Sudamericana
- San Pablo: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte y Sabino; Marcos Antonio, Danielzinho, Wendell e Iago; Artur y Gustavo Santana. DT: Dorival Júnior.
- Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Alan Velasco y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO San Pablo vs. Boca
La televisación estará a cargo de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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