Ni ESPN ni Fox Sports: qué canal pasa San Pablo vs. Boca
Dos de las señales que pasan varios juegos de la Copa Sudamericana no dan el encuentro San Pablo vs. Boca por cuartos de final. Dónde verlo.
San Pablo recibe este martes a Boca en el mítico Morumbí por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, en una serie que tiene al conjunto argentino arriba por 1-0 luego de la victoria conseguida en La Bombonera y que define el pasaje a semifinales.
El cruce contará con el arbitraje principal del uruguayo Gustavo Tejera, mientras que su compatriota Leodán González estará al frente del VAR. Una de las novedades es que no contará ni con la televisación de ESPN ni con la transmisión de FOX Sports, dos de los canales que pasan buena parte de la Copa: se puede ver en vivo por DSports.
Ambos equipos llegan al duelo decisivo después de haber disputado sus respectivos partidos por los torneos locales. San Pablo cayó 2-0 ante Palmeiras por la fecha 27 del Brasileirao, en un encuentro que afrontó con varios suplentes debido a la importancia de la revancha frente a Boca.
El "Xeneize", por su parte, viene de derrotar 3-1 a Central Córdoba por la novena fecha del Torneo Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena también presentó una formación alternativa pensando en el compromiso internacional: Ángel Romero marcó dos goles y Enner Valencia convirtió el restante, mientras que Martín Cuitiño descontó para el conjunto santiagueño.
Ni Fox Sports ni ESPN: cómo ver San Pablo vs. Boca
El evento se podrá seguir en vivo en la Argentina y todo el mundo a través de la pantalla de DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
DSports:
- DirecTV: Canales 610 (SD) y 1610 (HD).
- DGO: En vivo a través de la aplicación oficial.
- Flow: Canales 109 y 110.
- Telecentro: 995
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