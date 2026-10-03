Minuto a minuto en vivo de Selección Argentina vs. Burkina Faso: goles y resultado

Cómo llegan la Selección Argentina y Burkina Faso

El combinado nacional regresa a la cancha de River luego de un largo tiempo sin presentarse en el estadio de Núñez. El equipo llega entonado tras la sólida victoria del pasado miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes, donde se impuso con los tantos de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López, iniciando con el pie derecho una nueva etapa futbolística.

Para este compromiso ante el conjunto africano —que aterrizará este mediodía en Ezeiza tras superar contratiempos logísticos en su vuelo chárter desde Marruecos—, el cuerpo técnico buscará seguir puliendo variantes tácticas. Enfrente estará un seleccionado burkinés que llega con confianza tras cerrar con saldo positivo su arranque en las eliminatorias rumbo a la Copa Africana de Naciones 2027, luego de empatar 1-1 ante Benín y vencer por la mínima a la República Centroafricana como visitante con un gol de Aboubacar Camara.

Más allá de la prueba deportiva de esta noche, el foco absoluto del ambiente futbolístico está puesto en el próximo martes 6 de octubre, fecha en la que Lionel Messi se vestirá por última vez con la camiseta albiceleste frente a Benín, también en el Monumental.

Con la Pulga ya instalada en el país para encabezar el cierre de esta doble fecha FIFA, el estadio de River se prepara para vivir una noche cargada de emotividad y tributos a la máxima leyenda de la historia del fútbol argentino, en una convocatoria que también sumará a referentes históricos como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.