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Minuto a minuto en vivo de Selección Argentina vs. Burkina Faso: goles y resultado

Gianluca Prestianni puso el 3-0 de la Selección Argentina ante Burkina Faso.

Gianluca Prestianni puso el 3-0 de la Selección Argentina ante Burkina Faso.
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Luego de algunos problemas logísticos, el conjunto de Lionel Scaloni disputa un nuevo compromiso en el Monumental, en la previa a la despedida de Lionel Messi.

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La Selección Argentina se mide este sábado a partir de las 21 horas frente a Burkina Faso en un amistoso internacional que tendrá como escenario el estadio Monumental. El conjunto comandado por Lionel Scaloni vuelve a presentarse ante su gente tras la goleada 4-0 ante Bolivia en Córdoba, en lo que marca la antesala de la histórica despedida de Lionel Messi.

Minuto a minuto de Selección Argentina vs. Burkina Faso

Cinco cambios para el segundo tiempo

Ingresaron Leo Balerdi, Exequiel Palacios, Leo Flores, Matías Solué y Franco Mastantuono por Nico Paz, Julián Álvarez, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Gianluca Prestianni.

Julián Álvarez le pone la firma a un golazo colectivo

La Selección Argentina golea 5-0 al débil Burkina Faso.

Nico Paz pone el 4-0

Luego que la Selección levantara un poco el pie del acelerador, el joven zurdo puso el cuarto de derecha.

Golazo de la Argentina, que gana 3-0 en 12 minutos

Gianluca Prestianni definió tras una linda asistencia de Lautaro Martínez luego de una buena jugada colectiva.

Antes de los 10, Argentina ya le gana 2-0 a Burkina Faso

Julián Álvarez mandó un buscapié y un defensor africano terminó marcando en contra.

Gol de la Argentina antes de los 5 minutos

En la primera jugada de ataque, al minuto, le hicieron penal a Agustín Giay que fue ejecutado por Lautaro Martínez. El arquero le tapó el disparo al "Toro", quien pudo convertir en el rebote.

Suenan los himnos en el Monumental

En la previa al encuentro entre la Selección Argentina y Burkina Faso, suena el Himno Nacional.

La foto "cábala" de Chiqui Tapia, pero con nuevos protagonistas

Como en la previa al amistoso con Bolivia, el presidente de la AFA repitió la cábala que hasta ahora tenía con Lionel Messi y Rodrigo De Paul, pero ahora con nuevos integrantes.

Cómo llegan la Selección Argentina y Burkina Faso

El combinado nacional regresa a la cancha de River luego de un largo tiempo sin presentarse en el estadio de Núñez. El equipo llega entonado tras la sólida victoria del pasado miércoles en el estadio Mario Alberto Kempes, donde se impuso con los tantos de Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero y José López, iniciando con el pie derecho una nueva etapa futbolística.

Para este compromiso ante el conjunto africano —que aterrizará este mediodía en Ezeiza tras superar contratiempos logísticos en su vuelo chárter desde Marruecos—, el cuerpo técnico buscará seguir puliendo variantes tácticas. Enfrente estará un seleccionado burkinés que llega con confianza tras cerrar con saldo positivo su arranque en las eliminatorias rumbo a la Copa Africana de Naciones 2027, luego de empatar 1-1 ante Benín y vencer por la mínima a la República Centroafricana como visitante con un gol de Aboubacar Camara.

Más allá de la prueba deportiva de esta noche, el foco absoluto del ambiente futbolístico está puesto en el próximo martes 6 de octubre, fecha en la que Lionel Messi se vestirá por última vez con la camiseta albiceleste frente a Benín, también en el Monumental.

Con la Pulga ya instalada en el país para encabezar el cierre de esta doble fecha FIFA, el estadio de River se prepara para vivir una noche cargada de emotividad y tributos a la máxima leyenda de la historia del fútbol argentino, en una convocatoria que también sumará a referentes históricos como Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso.

Formaciones de Selección Argentina vs. Burkina Faso por un amistoso internacional

Selección Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Nicolás Paz, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Burkina Faso: Hervé Koffi; Issa Kaboré, Nasser Djiga, Edmond Tapsoba, Arsène Kouassi; Josué Doucet, Ismahila Ouédraogo; Abdoul Zagré, Ousseni Bouda, Abdoul Tapsoba y Lassina Traoré. DT: Amir Abdou.

Datos de Selección Argentina vs. Burkina Faso

  • Hora: 21:00
  • TV: TyC Sports
  • Árbitro: José Cabero (Chile)
  • Estadio: Monumental

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