Minuto a minuto en vivo de Selección Argentina vs. Burkina Faso: goles y resultado

Cinco cambios para el segundo tiempo
Ingresaron Leo Balerdi, Exequiel Palacios, Leo Flores, Matías Solué y Franco Mastantuono por Nico Paz, Julián Álvarez, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Gianluca Prestianni.
EN VIVOAmistoso
Luego de algunos problemas logísticos, el conjunto de Lionel Scaloni disputa un nuevo compromiso en el Monumental, en la previa a la despedida de Lionel Messi.
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La Selección Argentina se mide este sábado a partir de las 21 horas frente a Burkina Faso en un amistoso internacional que tendrá como escenario el estadio Monumental. El conjunto comandado por Lionel Scaloni vuelve a presentarse ante su gente tras la goleada 4-0 ante Bolivia en Córdoba, en lo que marca la antesala de la histórica despedida de Lionel Messi.
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