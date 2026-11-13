Minuto a minuto en vivo de Selección Argentina vs Uruguay, por un amistoso internacional: goles y resultado

Cómo llegan la Selección Argentina y Uruguay

De esta manera, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni comenzará oficialmente una nueva etapa, sin su capitán y máximo referente histórico. En sus últimas presentaciones, la "Albiceleste" consiguió tres victorias consecutivas: goleó 4-0 a Bolivia, 7-0 a Burkina Faso y 3-0 a Benín. Además, será el primero de los dos amistosos que disputará durante esta ventana, ya que el martes 17 se medirá con Costa Rica en Córdoba.

Por su parte, Uruguay llegará a este compromiso bajo la conducción de Diego Forlán, quien asumió como entrenador tras la salida de Marcelo Bielsa. El exdelantero comenzó su ciclo en la última gira por Asia, en la que la "Celeste" consiguió dos victorias y una derrota.

El último antecedente se produjo el 21 de marzo de 2025, cuando Argentina se impuso por 1-0 en el estadio Centenario de Montevideo, con un tanto de Thiago Almada.