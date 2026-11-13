EN VIVOFecha FIFA
Minuto a minuto en vivo de Selección Argentina vs Uruguay, por un amistoso internacional: goles y resultado
MinutoUno
La selección comandada por Lionel Scaloni recibe a Uruguay en La Bombonera en su primer partido tras la despedida de Lionel Messi.
EN VIVO
-
21:12
Primer amonestado del partido: Balerdi vio la amarilla
-
21:10
Arrancó el segundo tiempo en la Bombonera
-
20:52
Final del primer tiempo en la Bombonera, sin goles
-
20:14
Lo tuvo Julián Álvarez en el arranque
-
20:13
El Himno Nacional Argentino
-
19:45
Cómo llegan la Selección Argentina y Uruguay
-
19:45
Formaciones de Argentina vs Uruguay por un amistoso internacional
-
19:45
Horario y televisación
Argentina y Uruguay se enfrentan este viernes, desde las 20, en La Bombonera, en una nueva edición del clásico del Río de la Plata, en el marco de un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA.
El encuentro tendrá un condimento especial: será el primer partido de la selección nacional tras la despedida de Lionel Messi, quien puso fin a su histórico ciclo con la camiseta albiceleste el pasado 6 de octubre, frente a Benín.
Dejá tu comentario